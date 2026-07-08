За систематические оскорбления в интернете могут посадить — ЕСПЧ признал допустимым реальное лишение свободы

ЕСПЧ подтвердил, что в исключительных случаях назначение реального лишения свободы за длительную кампанию клеветы и оскорблений в интернете может соответствовать требованиям статьи 10 Конвенции.

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Европейский суд по правам человека 7 июля 2026 года вынес решение по делу Kunstelj v. Slovenia (жалоба № 5257/22), в котором рассмотрел вопрос соотношения свободы выражения мнений, гарантированной статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и права на уважение частной жизни и репутации других лиц, охраняемого статьей 8 Конвенции. Суд проверял, было ли оправданным осуждение заявителя за оскорбление и клевету, а также назначение ему наказания в виде шести месяцев лишения свободы.

Решение имеет важное практическое значение для формирования стандартов ответственности за систематическое распространение оскорбительной информации в сети Интернет.

ЕСПЧ обозначил пределы защиты свободы выражения мнений в случаях, когда высказывания не вносят вклад в общественную дискуссию, а превращаются в длительное преследование конкретных лиц и существенно нарушают их право на уважение частной жизни.

Обстоятельства дела

Заявитель на протяжении нескольких лет систематически публиковал в своем личном блоге многочисленные сообщения, адресованные двум журналистам. В этих материалах использовалась грубая оскорбительная лексика, а также распространялись ложные утверждения об их личной жизни, сексуальном поведении и иных обстоятельствах частного характера. Публикации были доступны широкому кругу пользователей, а сам блог насчитывал более 35 тысяч подписчиков. Кроме того, отдельные материалы дополнительно распространялись другими средствами массовой информации.

Потерпевшие неоднократно обращались в суды с гражданскими исками. Национальные суды запрещали заявителю продолжать распространение соответствующей информации, принимали обеспечительные меры и налагали значительные штрафы.

Несмотря на это, заявитель продолжал публиковать аналогичные материалы, повторно размещал уже удаленные записи и открыто заявлял, что не намерен прекращать такую деятельность или исполнять судебные решения. Во время рассмотрения уголовного дела он также продолжал оскорблять потерпевших даже в судебных заседаниях.

Национальные суды признали его виновным в совершении оскорбления и клеветы и назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы. Суды исходили из того, что никакие иные меры воздействия уже не могли прекратить противоправное поведение заявителя.

Верховный и Конституционный суды Словении оставили приговор без изменений. После этого заявитель обратился в ЕСПЧ, утверждая, что его осуждение нарушило право на свободу выражения мнений, гарантированное статьей 10 Конвенции.

Позиция ЕСПЧ

ЕСПЧ отметил, что при решении вопроса о необходимости вмешательства в свободу выражения мнений в интересах защиты репутации или прав других лиц Суд должен установить, обеспечили ли национальные органы справедливый баланс между свободой выражения мнений, гарантированной статьей 10 Конвенции, и правом на уважение частной жизни, гарантированным статьей 8 Конвенции.

Суд подчеркнул, что для применения статьи 8 посягательство на репутацию должно достигать определенного уровня серьезности и осуществляться таким способом, который причиняет вред реализации права на уважение частной жизни.

ЕСПЧ отметил, что при сопоставлении права на свободу выражения мнений с правом на уважение частной жизни необходимо учитывать, в частности, вклад публикации в общественную дискуссию, известность лица, предмет публикации, предшествующее поведение соответствующего лица, содержание, форму и последствия распространенной информации, способ получения информации и ее достоверность, а также строгость примененной санкции.

Суд указал, что публикации заявителя содержали серьезные оскорбительные высказывания, крайне негативно характеризовавшие потерпевших и причинившие им страдания. По мнению Суда, содержание этих публикаций, безусловно, достигало необходимого уровня серьезности для применения права потерпевших на уважение частной жизни, включая защиту их репутации.

Вместе с тем ЕСПЧ подчеркнул, что заявитель публиковал спорные материалы в своем личном блоге, действуя как частное лицо вне рамок какой-либо журналистской деятельности. Хотя потерпевшие были журналистами, они не являлись публичными лицами, а оскорбительные утверждения касались не их профессиональной деятельности, а интимных аспектов частной жизни. Следовательно, дело касалось клеветы между частными лицами, распространенной публично через сеть Интернет.

Суд отметил, что высказывания заявителя, преимущественно содержащие вульгарные и оскорбительные выражения, никоим образом не способствовали какой-либо общественной дискуссии, не были спровоцированы поведением потерпевших и представляли собой непрерывное преследование. При этом они были доступны достаточно широкому кругу лиц, учитывая значительное количество читателей блога и последующее распространение этих материалов другими СМИ.

ЕСПЧ также подчеркнул, что применение уголовно-правовых санкций по делам о клевете само по себе не является непропорциональным. Вместе с тем наказание в виде лишения свободы в таком контексте остается исключительной мерой и может быть совместимо со статьей 10 лишь тогда, когда другие основополагающие права были серьезно нарушены.

Суд обратил внимание, что заявитель был осужден к шести месяцам лишения свободы, поскольку национальные суды пришли к выводу, что никакое иное наказание не заставит его прекратить оскорблять потерпевших. До этого к нему уже применялись гражданско-правовые меры и значительные штрафы, однако они не дали никакого результата. Сам заявитель открыто заявлял, что не прекратит публиковать соответствующие материалы и не будет оплачивать наложенные штрафы.

ЕСПЧ подчеркнул, что даже после вынесения приговора судом первой инстанции заявителю была предоставлена возможность избежать реального лишения свободы при условии прекращения соответствующих публикаций, однако он продолжил аналогичное поведение.

Суд отметил, что при конкретных обстоятельствах данного дела назначение безусловного наказания в виде лишения свободы как исключительной меры в сфере свободы выражения мнений не может считаться чрезмерным или непропорциональным легитимной цели защиты репутации потерпевших.

Поэтому ЕСПЧ подчеркнул, что национальные суды привели надлежащие и достаточные основания своих выводов, всесторонне учли все обстоятельства дела и должным образом осуществили балансирование между конкурирующими правами, вследствие чего Суд не усматривает оснований подменять их оценку собственной. При таких обстоятельствах вмешательство в свободу выражения мнений может обоснованно считаться необходимым в демократическом обществе.

Нарушение Конвенции

ЕСПЧ анализировал жалобу исключительно по статье 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, одновременно учитывая необходимость обеспечения права потерпевших на уважение частной жизни, гарантированного статьей 8 Конвенции, при осуществлении балансирования между конкурирующими правами.

Суд пришел к выводу, что вмешательство в свободу выражения мнений было предусмотрено законом, преследовало легитимную цель защиты репутации и прав других лиц и было необходимым в демократическом обществе. Соответственно, нарушения статьи 10 Конвенции установлено не было.

Таким образом, ЕСПЧ единогласно признал жалобу приемлемой, однако установил отсутствие нарушения статьи 10 Конвенции. Суд подтвердил, что свобода выражения мнений не защищает систематическое распространение грубых оскорблений, клеветнических утверждений и длительное преследование частных лиц, не имеющее никакой связи с общественной дискуссией.

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