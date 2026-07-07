Некоторые учреждения могут получить критичность и без выполнения зарплатного требования: что для этого нужно

Благотворительные организации, получающие статус критически важных для обеспечения потребностей ВСУ по пункту 9 Критериев №76, не обязаны выполнять требование по средней зарплате работников в размере трех минимальных зарплат.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Неприбыльные организации, которые обращаются за получением статуса критически важных для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины путем предоставления помощи военным на сумму свыше 10 млн грн, не обязаны соответствовать требованию по средней заработной плате работников в размере не менее трех минимальных заработных плат.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 27 января 2023 года №76, если благотворительная организация подает документы для получения статуса критически важной на основании пункта 9 Критериев №76, требование по средней заработной плате в размере не менее трех минимальных зарплат не является обязательным.

Соответствующий зарплатный критерий предусмотрен пунктом 2 Критериев, по которым определяются предприятия, учреждения и организации, критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и других воинских формирований.

В то же время пункт 9 Критериев №76 предусматривает отдельное основание для признания организации критически важной для обеспечения потребностей ВСУ. Речь идет о юридических лицах частного права, учредительные документы которых предусматривают благотворительную деятельность в сферах, определенных Законом Украины «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».

Такие организации могут быть определены Министерством обороны Украины как критически важные, если они осуществляют производство или закупку товаров, выполняют работы или предоставляют услуги, необходимые для обеспечения потребностей ВСУ и других воинских формирований, а объем помощи за последние 12 месяцев до дня обращения составляет не менее 10 млн грн на одного военнообязанного, которого предлагают забронировать на период мобилизации и военного времени.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с принятием постановления Кабинета министров Украины №862 правительство внесло очередные изменения в базовые правила бронирования, определенные постановлениями №76 и №692. Основная цель изменений, согласно замыслу Кабмина, — усиление энергетической безопасности, поддержка оборонных IT-проектов и устранение пробелов в учете военнообязанных, которые имеют несколько оснований для отсрочки.

Новые правила создают новые временные рамки для бизнеса: большинство действующих решений о критичности будут сохранять действие только до 1 сентября 2026 года, если предприятия не подтвердят свое соответствие новым критериям.

Правительство урегулировало вопрос двойного учета военнообязанных. Согласно новой редакции пункта 12 Порядка №76, работники, которые имеют отсрочку по другим основаниям, предусмотренным статьей 23 Закона о мобилизации, или работают по совместительству на нескольких критически важных предприятиях, теперь учитываются в общем количестве военнообязанных только по одному месту работы. Критерием выбора становится место работы, по которому срок трудовых отношений является самым длительным. Это правило вступает в силу с 3 июля 2026 года.