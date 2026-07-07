Пенсии за выслугу лет: условия и размеры выплат для военнослужащих и прокуроров
Пенсии за выслугу лет назначаются отдельным категориям граждан, работа которых связана с утратой или существенным снижением профессиональной трудоспособности либо пригодности.
Условия назначения и необходимая продолжительность специального стажа зависят от профессии, должности и закона, в соответствии с которым оформляется пенсия. Такие выплаты назначаются и выплачиваются, как правило, после увольнения с работы, дающей право на соответствующую пенсию.
Пенсии за выслугу лет для военнослужащих
Порядок регулируется Законом Украины № 2262-ХІІ «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».
Право на пенсию за выслугу лет имеют военнослужащие при условии увольнения со службы:
- независимо от возраста — при наличии не менее 25 календарных лет выслуги;
- либо при достижении 45 лет — при наличии страхового стажа не менее 25 лет, из которых не менее 12 лет 6 месяцев составляет военная служба.
Размер пенсии определяется в зависимости от выслуги и составляет от 50% до 70% соответствующего денежного обеспечения. Для лиц, уволенных в отставку по возрасту или состоянию здоровья, минимальный уровень составляет 55%.
Пенсии за выслугу лет для работников прокуратуры
Условия определены Законом Украины «О прокуратуре».
Право на пенсию имеют работники прокуратуры, имеющие:
- не менее 25 лет выслуги, из которых не менее 15 лет — на должностях прокуроров.
Размер пенсии составляет 60% месячной заработной платы.
Если лицо не имеет 25 лет выслуги, но имеет не менее 15 лет работы прокурором и необходимый страховой стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), пенсия назначается после достижения 57 лет для мужчин и 55 лет для женщин. В таком случае размер выплат определяется пропорционально количеству полных лет работы на прокурорских должностях.
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