  1. Суспільство

Пенсії за вислугу років: умови та розміри виплат для військових і прокурорів

23:59, 7 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пенсія за вислугу років призначається та виплачується при звільненні з роботи, яка дає право на таку пенсію.
Пенсії за вислугу років: умови та розміри виплат для військових і прокурорів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсії за вислугу років призначаються окремим категоріям громадян, робота яких пов’язана з втратою або суттєвим зниженням професійної працездатності чи придатності.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Умови призначення та необхідна тривалість спеціального стажу залежать від професії, посади та закону, за яким оформлюється пенсія. Такі виплати призначаються та виплачуються, як правило, після звільнення з роботи, що дає право на відповідну пенсію.

Пенсії за вислугу років для військовослужбовців

Порядок регулюється Законом України № 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Право на пенсію за вислугу років мають військовослужбовці за умови звільнення зі служби:

  • незалежно від віку — за наявності не менше 25 календарних років вислуги;
  • або у разі досягнення 45 років — за наявності страхового стажу від 25 років, з яких щонайменше 12 років 6 місяців становить військова служба.

Розмір пенсії визначається залежно від вислуги та становить від 50% до 70% відповідного грошового забезпечення. Для осіб, звільнених у відставку за віком або станом здоров’я, мінімальний рівень становить 55%.

Пенсії за вислугу років для працівників прокуратури

Умови визначені Законом України «Про прокуратуру».

Право на пенсію мають працівники прокуратури, які мають:

  • не менше 25 років вислуги, з яких щонайменше 15 років — на посадах прокурорів.

Розмір пенсії становить 60% місячної заробітної плати.

Якщо особа не має 25 років вислуги, але має щонайменше 15 років роботи прокурором і необхідний страховий стаж (35 років для чоловіків і 30 років для жінок), пенсія призначається після досягнення 57 років для чоловіків і 55 років для жінок. У такому випадку розмір виплат визначається пропорційно кількості повних років роботи на прокурорських посадах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура прокурор військові Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні як оформити пенсію

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВРП розглянула питання звільнення судді Олега Дзюби та залишила подання ВККС без розгляду

ВРП залишила без розгляду подання ВККС про звільнення судді Олега Дзюби з Господарського суду Харківської області.

Будівельники зіпсували квартиру під час ремонту: як повернути гроші та змусити підрядника усунути дефекти

Які права має споживач у разі неякісного ремонту, коли можна вимагати відшкодування збитків, як діяти, якщо роботи виконувалися без письмового договору, та що з цього приводу говорить судова практика.

ВРП підтримала чотирьох із п’яти кандидатів на посади суддів ВАКС: що про них відомо

Нові судді для Вищого антикорупційного суду: кого підтримала ВРП.

Банк заблокував рахунки пенсіонерки з ТОТ через підозру у шахрайстві: що вирішив Верховний Суд

За наявності обґрунтованої підозри банк має право тимчасово обмежити доступ до рахунку до особистої ідентифікації клієнта.

Андрій Гайченко: майбутнє судової експертизи формується у професійному діалозі

Заступник Міністра юстиції пояснив, чому експертиза випереджає законодавство.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]