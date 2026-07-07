Пенсії за вислугу років: умови та розміри виплат для військових і прокурорів

Пенсія за вислугу років призначається та виплачується при звільненні з роботи, яка дає право на таку пенсію.

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Пенсії за вислугу років призначаються окремим категоріям громадян, робота яких пов’язана з втратою або суттєвим зниженням професійної працездатності чи придатності.

Умови призначення та необхідна тривалість спеціального стажу залежать від професії, посади та закону, за яким оформлюється пенсія. Такі виплати призначаються та виплачуються, як правило, після звільнення з роботи, що дає право на відповідну пенсію.

Пенсії за вислугу років для військовослужбовців

Порядок регулюється Законом України № 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Право на пенсію за вислугу років мають військовослужбовці за умови звільнення зі служби:

незалежно від віку — за наявності не менше 25 календарних років вислуги;

або у разі досягнення 45 років — за наявності страхового стажу від 25 років, з яких щонайменше 12 років 6 місяців становить військова служба.

Розмір пенсії визначається залежно від вислуги та становить від 50% до 70% відповідного грошового забезпечення. Для осіб, звільнених у відставку за віком або станом здоров’я, мінімальний рівень становить 55%.

Пенсії за вислугу років для працівників прокуратури

Умови визначені Законом України «Про прокуратуру».

Право на пенсію мають працівники прокуратури, які мають:

не менше 25 років вислуги, з яких щонайменше 15 років — на посадах прокурорів.

Розмір пенсії становить 60% місячної заробітної плати.

Якщо особа не має 25 років вислуги, але має щонайменше 15 років роботи прокурором і необхідний страховий стаж (35 років для чоловіків і 30 років для жінок), пенсія призначається після досягнення 57 років для чоловіків і 55 років для жінок. У такому випадку розмір виплат визначається пропорційно кількості повних років роботи на прокурорських посадах.

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