Пілот-аматор після авіакатастрофи вимагає до 2 млн фунтів компенсації: у суді сперечаються через можливу несправність літака

Пілот заявляє, що літак став некерованим через технічний дефект, тоді як авіаційна асоціація називає ці твердження безпідставними.

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Будівельник і пілот-аматор Тревор Девіс, який отримав тяжкі травми після аварії трюкового біплана у Великій Британії, подав позов на суму до 2 млн фунтів стерлінгів. Він стверджує, що катастрофу спричинила технічна несправність, яку не виявили під час перевірки літака. Натомість Асоціація легких літальних апаратів заперечує ці звинувачення та покладає частину відповідальності на самого пілота.

Позов після авіакатастрофи

За даними The Independent, Тревор Девіс звернувся до суду, вимагаючи компенсацію у розмірі до 2 млн фунтів стерлінгів після авіакатастрофи, яка сталася у березні 2022 року на аеродромі Попем у графстві Гемпшир.

64-річний чоловік, який раніше виконував демонстраційні польоти вищого пілотажу у Великій Британії, стверджує, що через механічну несправність втратив можливість керувати літаком приблизно через 15 хвилин після зльоту. Внаслідок аварії він зазнав перелому черепа та численних інших травм.

Відповідачем у справі є Асоціація легких літальних апаратів (LAA), яка, на думку позивача, не повинна була визнавати літак придатним до польотів.

У чому суть претензій

За словами Тревора Девіса, причиною аварії стала ослаблена або відсутня гайка у вузлі, пов’язаному з кермом висоти. Саме цей елемент відповідає за піднімання та опускання носової частини літака.

У позові зазначається, що після завершення складання літака цей вузол міг бути неналежним чином закріплений. Пілот стверджує, що під час польоту кермо висоти перестало реагувати на рухи джойстика через роз’єднання відповідного механізму.

Перед польотом біплан оглянув інспектор LAA та визнав його придатним до експлуатації.

Літак пройшов масштабну перебудову

У матеріалах Високого суду Лондона зазначено, що Pitts Special — легендарний двокрилий літак для вищого пілотажу, створений у США у 1960-х роках на основі конструкції, розробленої ще у 1940-х. Він відомий високою маневреністю, хоча вважається складним для посадки.

Літак 1966 року випуску Девіс придбав у 2011 році. У 2018 році він доручив інженеру провести масштабну трирічну перебудову та модернізацію машини. Роботи включали демонтаж крил, від’єднання всіх систем керування польотом і капітальний ремонт фюзеляжу.

Позивач посилається на експертні висновки, які, за його словами, свідчать, що саме ослаблена або відсутня гайка призвела до розриву з’єднання між кермом висоти та органами керування.

Позиція Асоціації легких літальних апаратів

Представники LAA повністю відкидають звинувачення.

Юристи організації заявляють, що під час перевірки літака не було виявлено жодних очевидних недоліків, а інженери обов’язково помітили б відсутність гайки чи шплінта, якби вони справді були відсутні.

На думку відповідача, наявні дані свідчать, що всі необхідні елементи перебували на своїх місцях під час інспекції.

Крім того, LAA вважає, що сам пілот частково відповідальний за катастрофу.

Аргументи сторін щодо аварії

За версією захисту, під час втрати керування Девіс міг запобігти пікіруванню, збільшивши тягу двигуна, щоб компенсувати опускання носа літака.

Також юристи стверджують, що пілот міг обрати для аварійної посадки менш складний аеродром поблизу, зокрема Тракстон.

Сам Девіс заявляє, що до останнього намагався відновити контроль над літаком, використовуючи кермо напрямку та елерони, однак усі спроби виявилися безрезультатними. Зрештою біплан врізався носовою частиною у злітно-посадкову смугу та перекинувся.

Наслідки катастрофи

Під час удару пілот сильно вдарився головою об край кабіни, внаслідок чого отримав черепно-мозкову травму, перелом черепа, вибиті зуби, а також травми шиї, руки та плеча.

Головний лікар Девіса Патрік Вінсент повідомив, що пацієнт і досі страждає від постійного головного болю, когнітивних та поведінкових порушень, спричинених травмою голови.

Також у нього зберігаються симптоми ушкодження нервів правої руки, через що необхідне оперативне втручання.

За словами медиків, після аварії чоловік більше не зміг працювати самозайнятим будівельником.

Справу продовжать розглядати

Нещодавно справа надійшла до Високого суду Лондона, де відбулося попереднє слухання. Під час нього сторони обговорили питання, пов’язані з доказами та бюджетом судових витрат.

Якщо учасники процесу не досягнуть мирової угоди, справа буде розглядатися судом у подальшому.

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