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Військові зможуть купувати ліки дешевше: як отримати знижку в Армія+

21:43, 27 липня 2026 42
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Українські бійці матимуть до 5 промокодів щомісяця.
Військові зможуть купувати ліки дешевше: як отримати знижку в Армія+
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До програми «Плюси» у мобільному застосунку Армія+ долучилася «Укрпошта.Аптека». Відтепер захисники та захисниці України можуть отримувати знижки на лікарські засоби та інші товари. 

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Як повідомили у Київському ТЦК та СП, у межах нової пропозиції військовим доступна знижка від 25% до 50%. Кожен користувач Армія+ може отримати до п’яти промокодів на місяць. За потреби код можна передати членам родини.

Щоб скористатися пропозицією, необхідно:

  1. Відкрити застосунок Армія+ та у розділі пропозицій «Плюси» згенерувати промокод від «Укрпошта.Аптека».
  2. Обрати необхідні товари у розділі «Пишаємося + дякуємо» на сайті «Укрпошта.Аптека».
  3. Ввести промокод під час оформлення замовлення — знижка буде застосована автоматично.
  4. Обрати відділення «Укрпошти» для отримання та оплатити замовлення онлайн.

Зазначається, що обмежень за сумою замовлення або кількістю товарів немає. Також оплатити онлайн-покупки можна карткою «Національний кешбек», якщо всі товари в кошику мають відповідну позначку.

Доставка замовлень здійснюється безкоштовно більш ніж у 26 тисяч населених пунктів України.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», українські військовослужбовці та члени їхніх сімей у 2026 році можуть скористатися низкою освітніх пільг. Вони стосуються навчання військових, вступу дітей до закладів освіти та державної підтримки під час здобуття професійної, фахової передвищої й вищої освіти.
 
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військові війна воєнний стан Армія+

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