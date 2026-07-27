Військові зможуть купувати ліки дешевше: як отримати знижку в Армія+

Як повідомили у Київському ТЦК та СП, у межах нової пропозиції військовим доступна знижка від 25% до 50%. Кожен користувач Армія+ може отримати до п’яти промокодів на місяць. За потреби код можна передати членам родини.

Щоб скористатися пропозицією, необхідно:

Відкрити застосунок Армія+ та у розділі пропозицій «Плюси» згенерувати промокод від «Укрпошта.Аптека». Обрати необхідні товари у розділі «Пишаємося + дякуємо» на сайті «Укрпошта.Аптека». Ввести промокод під час оформлення замовлення — знижка буде застосована автоматично. Обрати відділення «Укрпошти» для отримання та оплатити замовлення онлайн.

Зазначається, що обмежень за сумою замовлення або кількістю товарів немає. Також оплатити онлайн-покупки можна карткою «Національний кешбек», якщо всі товари в кошику мають відповідну позначку.

Доставка замовлень здійснюється безкоштовно більш ніж у 26 тисяч населених пунктів України.