Військові зможуть купувати ліки дешевше: як отримати знижку в Армія+
21:43, 27 липня 2026 42
Українські бійці матимуть до 5 промокодів щомісяця.
До програми «Плюси» у мобільному застосунку Армія+ долучилася «Укрпошта.Аптека». Відтепер захисники та захисниці України можуть отримувати знижки на лікарські засоби та інші товари.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», українські військовослужбовці та члени їхніх сімей у 2026 році можуть скористатися низкою освітніх пільг. Вони стосуються навчання військових, вступу дітей до закладів освіти та державної підтримки під час здобуття професійної, фахової передвищої й вищої освіти.
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