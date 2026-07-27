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У Харкові чоловік та неповнолітня дівчинка готували теракт на замовлення РФ — їх затримали

20:13, 27 липня 2026 35
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Фігуранти заздалегідь орендували будинок, у якому мав відбутися благодійний захід.
У Харкові чоловік та неповнолітня дівчинка готували теракт на замовлення РФ — їх затримали
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У Харкові правоохоронці затримали 25-річного чоловіка та його 15-річну співмешканку, яких підозрюють у співпраці з російською спецслужбою та підготовці теракту. За даними слідства, пара збирала інформацію про військовослужбовців Сил оборони України та планувала виготовити вибуховий пристрій.

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Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, фігурантів дистанційно завербували через Telegram-канал, де їм пропонували «легкий заробіток». За завданням представника спецслужби РФ вони орендували будинок, у якому мав проходити благодійний захід.

За інформацією слідства, серед учасників заходу мали бути українські військові. Щоб отримати дані про захисників, підозрювані встановили у приміщенні приховані камери відеоспостереження. За допомогою обладнання вони планували збирати персональні дані військовослужбовців, інформацію про їхнє оточення та інші відомості, які могли становити інтерес для російських спецслужб.

Крім того, правоохоронці встановили, що за вказівками куратора пара почала готуватися до виготовлення саморобного вибухового пристрою. Його планували використати для вчинення терористичного акту у Харкові.

Правоохоронці викрили підозрюваних до моменту реалізації плану та затримали їх.

Чоловіку та дівчині повідомили про підозру у готуванні до теракту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України). Чоловікові також інкримінують незаконне зберігання вибухових речовин без відповідного дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», контррозвідка Служби безпеки України запобігла спробі теракту в Миколаєві та затримала агента російських спецслужб, який готував підрив автомобіля військовослужбовця Сил оборони за допомогою саморобного вибухового пристрою. За даними СБУ, фігуранта затримали безпосередньо під час закладання вибухівки під автомобіль українського захисника.

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прокуратура теракт Харків війна воєнний стан

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