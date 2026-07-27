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Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я України: повна біографія та професійний шлях

13:30, 27 липня 2026 108
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Після повторного призначення у липні 2026 року Віктор Ляшко продовжив очолювати Міністерство охорони здоров’я, залишившись одним із небагатьох урядовців, які зберегли свої посади в оновленому складі Кабінету Міністрів України.
Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я України: повна біографія та професійний шлях
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Віктор Ляшко є одним із найвідоміших українських урядовців у сфері охорони здоров’я. Широку впізнаваність він отримав під час пандемії COVID-19, коли обіймав посаду головного державного санітарного лікаря України, а згодом очолив Міністерство охорони здоров’я. За цей час йому довелося працювати в умовах одразу кількох масштабних викликів: пандемії, повномасштабної війни, реформування медичної системи та постійної адаптації галузі до нових умов.

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16 липня 2026 року Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету Міністрів України. У ньому Віктор Ляшко зберіг посаду міністра охорони здоров’я, що свідчить про продовження державної політики у сфері медицини та довіру до команди, яка керує галуззю в один із найскладніших періодів сучасної історії країни.

Витоки та освіта

Віктор Кирилович Ляшко народився 24 квітня 1980 року у селі Осова (Дубровицький район, Рівненська область). Вищу медичну освіту здобув у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, який закінчив у 2003 році.

Згодом продовжив навчання у Національній академії державного управління при Президентові України, де у 2015 році отримав диплом магістра державного управління за спеціальністю «Державне управління у сфері охорони здоров’я».

Паралельно він проходив численні міжнародні програми професійної підготовки. Серед них – навчання у Гарвардській школі громадського здоров’я, Барселонський курс Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо зміцнення систем охорони здоров’я, програми Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, а також спеціалізовані курси із систем управління безпечністю харчових продуктів та громадського здоров’я.

Саме поєднання медичної освіти, управлінської підготовки та міжнародного досвіду стало основою його подальшої кар’єри у сфері державної політики.

Перші кроки у професії

Після завершення університету Віктор Ляшко розпочав роботу в системі державної санітарно-епідеміологічної служби Київської області. Саме тут він отримав перший практичний досвід роботи у сфері епідеміологічного нагляду, профілактики інфекційних захворювань та організації санітарного контролю.

Упродовж наступних років він поступово просувався службовими сходинками. Із 2010 до 2013 року працював у Міністерстві охорони здоров’я України, де пройшов шлях від головного спеціаліста до директора одного з департаментів Державної санітарно-епідеміологічної служби.

У 2013 році Віктор Ляшко очолив Київський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України. На цій посаді він відповідав за організацію лабораторної діагностики, епідеміологічний моніторинг та забезпечення роботи установи, що відігравала важливу роль у системі контролю інфекційних захворювань.

З 2014 року він очолював громадську організацію «Інфекційний контроль в Україні». За цей час організація реалізувала грантовий проект «Розробка та впровадження оптимальної моделі амбулаторного лікування хворих на туберкульоз та їх соціального супроводу, як ефективний спосіб покращення результатів лікування туберкульозу в Україні».

З 2015 року по лютий 2018 року — консультант з питань громадського здоров’я проекту USAID «Реформа ВІЛ-послуг в дії».

Робота у Центрі громадського здоров’я

У лютому 2018 року Віктор Ляшко перейшов до Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України, де став першим заступником генерального директора. Саме цей період став одним із найважливіших у його професійній біографії, адже система громадського здоров’я лише починала формуватися у сучасному вигляді. Центр відповідав за епідеміологічний нагляд, профілактику інфекційних захворювань, вакцинацію, моніторинг стану здоров’я населення та координацію програм боротьби із соціально небезпечними хворобами.

Досвід, отриманий у цей період, став основою для його подальшої роботи на державному рівні. На цій посаді вінпрацював до липня 2019 року.

Перехід до Міністерства охорони здоров’я

У грудні 2019 року Віктора Ляшка призначили заступником міністра охорони здоров’я України. Уже за кілька місяців медична система країни зіткнулася з одним із наймасштабніших викликів за всю історію незалежності – пандемією COVID-19.

На початку 2020 року саме команда Міністерства охорони здоров’я розробляла алгоритми реагування на нову загрозу, готувала лікарні до прийому пацієнтів, формувала систему лабораторної діагностики та забезпечувала координацію роботи регіонів.

Головний державний санітарний лікар України

У березні 2020 року Віктора Ляшка призначили головним державним санітарним лікарем України. Саме тоді його ім’я стало відомим практично кожному українцю. Він регулярно проводив брифінги, роз’яснював нові карантинні правила, повідомляв про перебіг пандемії, запровадження обмежень, темпи вакцинації та епідемічну ситуацію в країні. Фактично Віктор Ляшко став головним публічним представником державної політики у сфері боротьби з COVID-19.

Пандемія стала одним із найскладніших етапів у кар’єрі Віктора Ляшка, адже саме від рішень МОЗ залежала робота медичної системи в умовах надзвичайної ситуації.

Міністр охорони здоров’я України

20 травня 2021 року Верховна Рада підтримала призначення Віктора Ляшка міністром охорони здоров’я України. На новій посаді він продовжив координувати боротьбу з пандемією, а після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році перед Міністерством охорони здоров’я постали вже зовсім інші завдання. Одним із головних напрямів роботи стало забезпечення безперервної діяльності медичних закладів в умовах війни. Міністерство координувало евакуацію пацієнтів із прифронтових регіонів, відновлення пошкоджених лікарень, забезпечення медичних установ обладнанням, медикаментами та гуманітарною допомогою.

Окрему увагу приділяли розвитку реабілітаційної допомоги військовослужбовцям і цивільним, які постраждали внаслідок бойових дій. Паралельно продовжувалася цифровізація медичної системи, розвиток електронної системи охорони здоров’я та розширення програми медичних гарантій.

У липні 2025 року після оновлення уряду Віктор Ляшко повторно очолив Міністерство охорони здоров’я.

16 липня 2026 року Верховна Рада знову затвердила його на посаді міністра охорони здоров’я України у складі нового Кабінету Міністрів. Збереження посади свідчить про прагнення влади забезпечити безперервність управління медичною галуззю в умовах війни та продовжити вже розпочаті реформи.

Визнання

За внесок у розвиток системи охорони здоров’я у 2020 році Віктору Ляшку було присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України».

Кар’єра Віктора Ляшка майже повністю пов’язана з медициною та системою громадського здоров’я. Від лікаря й спеціаліста санітарно-епідеміологічної служби він пройшов шлях до керівника всієї медичної галузі країни.

Збереження посади у складі нового уряду засвідчило курс на безперервність державної політики у сфері охорони здоров’я. Надалі Віктор Ляшко відповідатиме за відновлення медичної інфраструктури, розвиток системи реабілітації, цифровізацію галузі та продовження медичної реформи в умовах війни.

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МОЗ Кабінет Міністрів України призначення Віктор Ляшко

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Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я України: повна біографія та професійний шлях

Після повторного призначення у липні 2026 року Віктор Ляшко продовжив очолювати Міністерство охорони здоров’я, залишившись одним із небагатьох урядовців, які зберегли свої посади в оновленому складі Кабінету Міністрів України.

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