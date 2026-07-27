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Тарифи на воду зростуть вже з 1 серпня: кого торкнеться подорожчання

12:29, 27 липня 2026 26
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У Полтаві вже з початку серпня тариф становитиме 83,71 грн.
Тарифи на воду зростуть вже з 1 серпня: кого торкнеться подорожчання
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В Україні триває перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Після передачі повноважень із встановлення тарифів від НКРЕКП до органів місцевого самоврядування громади самостійно визначають вартість послуг. У низці міст нові тарифи вже набули чинності, а з 1 серпня подорожчання очікує ще частину споживачів. 

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Одне з найбільших підвищень запровадять для абонентів КП «Полтававодоканал». Із 1 серпня тариф у Полтаві зросте з 33,76 грн до 83,71 грн за кубометр. Таким чином, вартість водопостачання та водовідведення збільшиться майже у 2,5 раза.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», платіжки за воду для українців можуть суттєво зрости вже цього літа. У низці міст нові тарифи вже набули чинності, а в окремих громадах вартість водопостачання та водовідведення перевищила позначку у 100 гривень за кубометр. Водночас десятки водоканалів по всій країні ініціювали черговий перегляд цін, пояснюючи це збільшенням виробничих витрат та необхідністю оновлення зношеної інфраструктури.

Так, у Павлограді споживачі сплачують 113 грн за кубометр води разом із водовідведенням. У Дрогобичі тариф становить 87,30 грн, у Вознесенську – 71,44 грн, у Запоріжжі – 69,37 грн, а в Чернівцях – 63,56 грн за кубометр.

Ще більш відчутним зростання буде для жителів Бородянки. Відповідно до рішення селищної ради, з 1 липня тариф на централізоване водопостачання становитиме 56,76 грн за кубометр, а на водовідведення – 82,58 грн. Загальна вартість послуг сягне 139,34 грн за кубометр.

При цьому у Києві не планують вводити тариф на послуги централізованого водопостачання та водовідведення у розмірі майже 90 грн за кубометр. Як вказали у КМДА, це економічно обґрунтований тариф, який розрахувало ПрАТ «АК «Київводоканал», однак місто не погодило такий тариф. Для киян вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення становитиме 63,79 грн за кубометр.

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Полтава комунальні послуги вода

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