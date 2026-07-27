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Іван Вигівський, міністр внутрішніх справ України: кар’єрний шлях до уряду

12:49, 27 липня 2026 178
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Іван Вигівський очолив Міністерство внутрішніх справ України після багаторічної роботи в системі правоохоронних органів.
Іван Вигівський, міністр внутрішніх справ України: кар’єрний шлях до уряду
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Іван Вигівський — український правоохоронець, який пройшов шлях від роботи слідчим до керівництва Національною поліцією України, а згодом очолив Міністерство внутрішніх справ України.

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Освіта та початок професійної діяльності

Іван Михайлович Вигівський народився 26 березня 1980 року в Житомирській області.

У 2003 році закінчив Національний університет внутрішніх справ України.

Після завершення навчання розпочав службу в органах внутрішніх справ. З липня 2003 року до жовтня 2005 року працював слідчим, а згодом старшим слідчим Очаківського міськрайонного відділу Управління МВС України в Миколаївській області.

З 2005–2014 роках Вигівський обіймав керівні посади в Очаківському міськрайонному відділі міліції. Зокрема, працював заступником начальника — начальником слідчого відділу, а також першим заступником начальника — начальником кримінальної міліції.

У 2014–2015 роках Іван Вигівський очолював Центральний відділ міліції УМВС України в Миколаївській області.

Після реформування правоохоронної системи Вигівський продовжив службу в Національній поліції України.

З листопада 2015 року до грудня 2016 року він очолював Очаківський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

Керівні посади в Національній поліції

У грудні 2016 року Іван Вигівський був призначений заступником начальника Головного управління — начальником слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

На цій посаді він працював до лютого 2020 року, після чого очолив Головне управління Національної поліції в Полтавській області.

У серпні 2021 року Вигівський став начальником Головного управління Національної поліції у місті Києві.

З січня до липня 2023 року розпорядженням Кабінету Міністрів України на нього було покладено тимчасове виконання обов’язків Голови Національної поліції України.

У липні 2023 року Іван Вигівський очолив Національну поліцію України.

На посаді Голови Національної поліції він працював до липня 2026 року.

Діяльність на посаді міністра

16 липня 2026 року Івана Вигівського призначили Міністром внутрішніх справ України.

До призначення міністром Іван Вигівський понад два десятиліття працював у системі правоохоронних органів. За цей час він пройшов професійний шлях від слідчого районного підрозділу до керівника Національної поліції України, очолював територіальні органи поліції в Миколаївській, Полтавській областях та місті Києві. 16 липня 2026 року цей багаторічний досвід став підставою для його призначення Міністром внутрішніх справ України. 

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МВС уряд Кабінет Міністрів України призначення

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