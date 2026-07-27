Кому призначатимуть медичний канабіс та скільки він коштуватиме: у Раді обговорили нову систему

МОЗ, Нацполіця та інші державні органи розробляють подальші кроки для усунення практичних бар'єрів у доступі пацієнтів до лікування.

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В Україні триває обговорення подальшого впровадження системи медичного канабісу та усунення практичних перешкод, які залишаються для пацієнтів. Зокрема, йдеться про категорії пацієнтів, яким можуть призначатися такі препарати, лікарські форми, дозволені до відпуску в аптеках, вартість лікування, порядок ліцензування культивування та видачі квот, а також механізми призначення препаратів лікарями й їх відпуску за електронним рецептом. Відповідне питання розглянули під час круглого столу у Комітеті Верховної Ради з питань здоров’я нації.

Щоб українські пацієнти змогли лікуватися чи полегшувати біль препаратами на основі медичного канабісу, Україні довелося пройти непростий шлях. У 2020 році за ініціативи Президента пройшло загальнонаціональне опитування, на якому 70% підтримали легалізацію медичного канабісу. Наприкінці 2023 року Верховна Рада ухвалила відповідний закон, який набув чинності влітку 2024 року.

Наразі законодавча система вже працює: з’явилися перші ліцензовані виробники, запроваджено електронні рецепти, а окремі пацієнти вже отримали лікування препаратами на основі медичного канабісу.

У Комітеті з питань здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування зазначили, що важливою перевагою нової системи є повна електронна простежуваність обігу препаратів — від моменту призначення лікарем до отримання ліків в аптеці.

Така модель дозволяє забезпечити контроль за обігом препаратів та мінімізувати ризики зловживань.

Відпуск препаратів на основі медичного канабісу здійснюють аптеки, які мають відповідні ліцензії.

За інформацією Держлікслужби, такі ліцензії отримали близько 36 комунальних і 30 приватних суб’єктів господарювання за 180 місцями провадження діяльності.

Зазначається, що наразі придбати такі препарати можна у шести аптеках ліцензованого оператора у Вінниці, Дніпрі, Львові, Івано-Франківську, Тернополі та Хмельницькому.

Лікарські засоби на основі медичного канабісу призначаються відповідно до переліку захворювань та станів, затвердженого МОЗ. Отримати їх можна виключно за електронним рецептом лікаря первинної або спеціалізованої медичної допомоги.

Зауважимо також, що Міністерство охорони здоров’я України зробило ще один крок до практичного впровадження системи використання медичного канабісу. Наказом МОЗ від 29 травня 2026 року №706 внесено зміни до Правил виробництва (виготовлення) та контролю якості лікарських засобів в аптеках. Документ уперше детально визначає, як саме українські аптеки повинні виготовляти лікарські засоби із рослинної субстанції канабісу, хто має право це робити, як контролюватиметься їх якість та за яких умов такі препарати можна буде отримати пацієнтам.

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