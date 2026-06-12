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У яких містах вже продають ліки на основі медичного канабісу: їх шість

11:13, 12 червня 2026
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Названо міста, де аптеки вже продають ліки на основі медичного канабісу.
У яких містах вже продають ліки на основі медичного канабісу: їх шість
Фото: shtab.info
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Як відомо, в Україні вперше виписали електронні рецепти на медичний канабіс.

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У Комітеті Верховної Ради з питань здоров’я нації нагадали, що відпуск препаратів на основі медичного канабісу здійснюють аптеки, які мають відповідні ліцензії.

За інформацією Держлікслужби, такі ліцензії отримали близько 36 комунальних і 30 приватних суб’єктів господарювання за 180 місцями провадження діяльності.

Зазначається, що наразі придбати такі препарати можна у шести аптеках ліцензованого оператора у Вінниці, Дніпрі, Львові, Івано-Франківську, Тернополі та Хмельницькому.

Лікарські засоби на основі медичного канабісу призначаються відповідно до переліку захворювань та станів, затвердженого МОЗ. Отримати їх можна виключно за електронним рецептом лікаря первинної або спеціалізованої медичної допомоги.

 За орієнтовними оцінками, близько 2 мільйонів українців, які живуть з онкологічними захворюваннями, епілепсією, хворобою Паркінсона, розсіяним склерозом та іншими тяжкими станами, можуть потребувати таких препаратів для лікування або контролю болю.

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