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Реформа ТЦК стартує з зарплат і зміни термінів служби військових – Юлія Свириденко

10:46, 12 червня 2026
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ТЦК чекає реформа, але перед її запуском планують спочатку переглянути зарплати, контракти та строки служби.
Реформа ТЦК стартує з зарплат і зміни термінів служби військових – Юлія Свириденко
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Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що в Україні триває робота над реформою ТЦК. За її словами, реформа ТЦК є складним процесом і складатиметься з кількох етапів.

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Зокрема, перед її запуском планується:

  • реформа системи оплати праці у сфері оборони;
  • запровадження нових контрактів для піхотинців і штурмових підрозділів;
  • перегляд строків проходження служби.

Лише після цього, за словами прем’єра, можливий перехід до комплексної реформи ТЦК.

Свириденко підкреслила, що це одне з найчутливіших і найскладніших питань для суспільства, над яким наразі активно працює Міністерство оборони. Перші результати очікуються вже найближчими тижнями.

Зазначимо, що раніше Начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов прокоментував ідею «перезавантаження» ТЦК та СП із можливим переданням частини функцій поліції.

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військовослужбовці ТЦК Юлія Свириденко

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