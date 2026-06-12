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Оренда землі до 7 років більше не буде жорсткою нормою – сторони самі визначатимуть строки

12:18, 12 червня 2026
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У Раді зареєстрували законопроєкт про можливість укладати договори оренди сільгоспземлі менш ніж на сім років.
Оренда землі до 7 років більше не буде жорсткою нормою – сторони самі визначатимуть строки
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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15321 про внесення зміни до статті 19 Закону України «Про оренду землі» щодо деяких питань строку дії договору оренди землі.

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Наразі законодавство передбачає, що для земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які передаються в оренду для товарного сільськогосподарського виробництва, ведення фермерського господарства або ведення особистого селянського господарства, строк договору оренди визначається за згодою сторін, але не може бути меншим ніж сім років.

Що пропонується змінити

Законопроєктом пропонується встановити, що строк договору оренди для таких земельних ділянок не може бути меншим ніж сім років, якщо інше не передбачено договором оренди за згодою сторін.

Головна зміна

Фактично документ дозволяє сторонам самостійно погоджувати строк оренди менше семи років, якщо така умова буде прямо передбачена договором.

Наразі мінімальний семирічний строк оренди є обов’язковим, а після ухвалення законопроєкту сторони зможуть відступати від цієї вимоги за взаємною згодою.

Що залишиться без змін

Законопроєкт не змінює правила для земельних ділянок, які передаються для закладання та/або вирощування багаторічних насаджень — плодових, ягідних, горіхоплідних культур та винограду.

Для таких земель, як і раніше, мінімальний строк оренди становитиме 25 років.

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Верховна Рада України законопроект земля оренда

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