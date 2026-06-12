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Аренда земли сроком до 7 лет больше не будет жесткой нормой — стороны сами будут определять сроки

12:18, 12 июня 2026
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В Раде зарегистрировали законопроект о возможности заключать договоры аренды сельскохозяйственных земель сроком менее семи лет.
Аренда земли сроком до 7 лет больше не будет жесткой нормой — стороны сами будут определять сроки
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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15321 о внесении изменений в статью 19 Закона Украины «Об аренде земли» относительно некоторых вопросов срока действия договора аренды земли.

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В настоящее время законодательство предусматривает, что для земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые передаются в аренду для товарного сельскохозяйственного производства, ведения фермерского хозяйства или ведения личного крестьянского хозяйства, срок договора аренды определяется по соглашению сторон, но не может быть меньше семи лет.

Что предлагается изменить

Законопроектом предлагается установить, что срок договора аренды для таких земельных участков не может быть менее семи лет, если иное не предусмотрено договором аренды по соглашению сторон.

Главное изменение

Фактически документ позволяет сторонам самостоятельно согласовывать срок аренды менее семи лет, если такое условие будет прямо предусмотрено договором.

В настоящее время минимальный семилетний срок аренды является обязательным, а после принятия законопроекта стороны смогут отступать от этого требования по взаимному согласию.

Что останется без изменений

Законопроект не изменяет правила для земельных участков, которые передаются для закладки и/или выращивания многолетних насаждений — плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда.

Для таких земель, как и раньше, минимальный срок аренды составит 25 лет.

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Верховная Рада Украины законопроект земля аренда

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