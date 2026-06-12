Доказательства в административном судопроизводстве: что можно подать и как это работает

Достаточными являются доказательства, которые в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств, имеющих значение для дела.

Фото: yvu.com.ua

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В соответствии с нормами КАС Украины, доказательствами являются любые данные, на основании которых суд устанавливает факты, имеющие значение для разрешения спора. Об этом напомнил Пятый апелляционный административный суд.

Какими могут быть доказательства?

Письменные доказательства — документы, справки, приказы, письма, решения органов власти, договоры и другие материалы, изложенные на бумаге.

Вещественные доказательства — предметы, которые могут подтвердить или опровергнуть определенные факты.

Электронные доказательства — электронные документы, фотографии, видеозаписи, электронная переписка, сообщения в мессенджерах или информация, размещенная на веб-сайтах.

Заключения экспертов — исследования специалистов, если для установления определенных обстоятельств необходимы специальные знания.

Показания свидетелей — объяснения лиц, которым известны обстоятельства дела.

Вместе с тем для суда важно не только наличие доказательств, но и их качество. Они должны относиться к предмету спора и быть получены способом, предусмотренным законом. А также должны быть достоверными и достаточными.

Достоверными являются доказательства, на основании которых можно установить действительные обстоятельства дела.

Достаточными являются доказательства, которые в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств, имеющих значение для дела.

То есть иногда одного доказательства недостаточно. Суд оценивает все представленные материалы в совокупности и определяет, позволяют ли они установить фактические обстоятельства дела.

В судебном процессе каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, обосновывая свои требования или возражения.

В то же время в определенных законом случаях суд может предложить сторонам предоставить дополнительные доказательства или истребовать их по собственной инициативе, если это необходимо для полного и объективного рассмотрения дела.

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