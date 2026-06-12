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Доказательства в административном судопроизводстве: что можно подать и как это работает

12:48, 12 июня 2026
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Достаточными являются доказательства, которые в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств, имеющих значение для дела.
Доказательства в административном судопроизводстве: что можно подать и как это работает
Фото: yvu.com.ua
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В соответствии с нормами КАС Украины, доказательствами являются любые данные, на основании которых суд устанавливает факты, имеющие значение для разрешения спора. Об этом напомнил Пятый апелляционный административный суд.

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Какими могут быть доказательства?

Письменные доказательства — документы, справки, приказы, письма, решения органов власти, договоры и другие материалы, изложенные на бумаге.

Вещественные доказательства — предметы, которые могут подтвердить или опровергнуть определенные факты.

Электронные доказательства — электронные документы, фотографии, видеозаписи, электронная переписка, сообщения в мессенджерах или информация, размещенная на веб-сайтах.

Заключения экспертов — исследования специалистов, если для установления определенных обстоятельств необходимы специальные знания.

Показания свидетелей — объяснения лиц, которым известны обстоятельства дела.

Вместе с тем для суда важно не только наличие доказательств, но и их качество. Они должны относиться к предмету спора и быть получены способом, предусмотренным законом. А также должны быть достоверными и достаточными.

Достоверными являются доказательства, на основании которых можно установить действительные обстоятельства дела.

Достаточными являются доказательства, которые в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств, имеющих значение для дела.

То есть иногда одного доказательства недостаточно. Суд оценивает все представленные материалы в совокупности и определяет, позволяют ли они установить фактические обстоятельства дела.

В судебном процессе каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, обосновывая свои требования или возражения.

В то же время в определенных законом случаях суд может предложить сторонам предоставить дополнительные доказательства или истребовать их по собственной инициативе, если это необходимо для полного и объективного рассмотрения дела.

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суд 5ААС

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