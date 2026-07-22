Новым начальником Генерального штаба ВСУ стал Игорь Скибюк вместо Анатолия Гнатова — указы

Анатолий Гнатов уволен с должности начальника Генштаба ВСУ, а новым начальником Генерального штаба назначен Игорь Скибюк.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №629/2026, которым уволил Анатолия Гнатова с должности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Также глава государства подписал указ №631/2026 о назначении генерал-майора Игоря Скибюка начальником Генерального штаба ВСУ.

Игорь Скибюк – Герой Украины и офицер Десантно-штурмовых войск. Он участвовал в боях за Иловайск и Дебальцево, в 2014 году получил ранение, после лечения вернулся в службу, а в 2022 году возглавлял оборону Киева.

Позже командовал 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой, участвовавшей в освобождении Изюма во время Харьковского контрнаступления. Именно за эту операцию Скибюк получил звание Героя Украины.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что новым Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины станет Михаил Драпатый.

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