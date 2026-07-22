Новим начальником Генерального штабу ЗСУ став Ігор Скибюк замість Анатолія Гнатова — укази

Анатолія Гнатова звільнено з посади начальника Генштабу ЗСУ, а новим начальником Генерального штабу призначено Ігоря Скибюка.

на фото: Ігор Скибюк

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №629/2026, яким звільнив Анатолія Гнатова з посади начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Також глава держави підписав указ №631/2026 про призначення генерал-майора Ігоря Скибюка начальником Генерального штабу ЗСУ.

Зазначимо, що Ігор Скибюк – Герой України та офіцер Десантно-штурмових військ. Він брав участь у боях за Іловайськ і Дебальцеве, у 2014 році дістав поранення, після лікування повернувся до служби, а у 2022 році очолював оборону Києва.

Пізніше командував 80-ю окремою десантно-штурмовою бригадою, яка брала участь у звільненні Ізюма під час Харківського контрнаступу. Саме за цю операцію Скибюк отримав звання Героя України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що новим Головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.