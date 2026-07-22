Михайло Драпатий приступив до виконання обов'язків Головнокомандувача ЗСУ та назвав завдання, поставлені Зеленським

Михайло Драпатий повідомив, що приступив до виконання обов'язків Головнокомандувача ЗСУ, назвав нового начальника Генерального штабу та розповів про завдання, поставлені Президентом України.

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Генерал-майор Михайло Драпатий повідомив, що приступив до виконання обов’язків Головнокомандувача Збройних Сил України.

За словами Драпатого, начальником Генерального штабу в його команді стане генерал-майор Ігор Скибюк, який раніше обіймав посаду командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ.

«Дякую Президенту України за підтримку цього рішення», – зазначив Драпатий.

Він розповів, що познайомився з Ігорем Скибюком у 2022 році на півдні України, коли вони з одного командного пункту керували операцією зі звільнення Херсонщини.

«Відтоді знаю його як командира, якому можна довіряти в складних обставинах і покладатися на його рішення, досвід та внутрішні принципи», – наголосив новий Головнокомандувач.

Водночас Драпатий підкреслив, що попереду на команду чекає складна робота.

«Працюємо без гучних обіцянок, з відповідальністю за свої рішення та повагою до людей, які тримають фронт і допомагають Україні вистояти», – зазначив Драпатий.

За його словами, Президент України Володимир Зеленський поставив перед керівництвом ЗСУ чіткі завдання: продовжити та посилити наступальні дії в усіх доменах, планувати нові операції в тилу противника, розвивати військо й військові технології, а також нарощувати спроможності Збройних Сил України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що новим Головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий.

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