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Сирського звільнено з посади Головнокомандувача ЗСУ та призначено на цю посаду Драпатого — укази

15:13, 22 липня 2026 220
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22 липня оприлюднили укази про звільнення Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ та призначення на цю посаду Михайла Драпатого.
Сирського звільнено з посади Головнокомандувача ЗСУ та призначено на цю посаду Драпатого — укази
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», 21 липня Президент України Володимир Зеленський заявив, що новим Головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий.

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22 липня оприлюднили укази Володимира Зеленського про звільнення Олександра Сирського з посади Головнокомандувача Збройних Сил України та призначення на цю посаду Михайла Драпатого.

Відповідний указ №627/2026 про звільнення Олександра Сирського Глава держави підписав 22 липня 2026 року.

«Звільнити Сирського Олександра Станіславовича з посади Головнокомандувача Збройних Сил України», — йдеться в указі.

Також указом №628/2026 Володимир Зеленський звільнив Михайла Драпатого з посади Командувача об’єднаних сил Збройних Сил України.

«Звільнити Драпатого Михайла Васильовича з посади Командувача об’єднаних сил Збройних Сил України», — зазначено у документі.

Водночас указом №630/2026 Президент призначив Михайла Драпатого Головнокомандувачем Збройних Сил України.

«Призначити Драпатого Михайла Васильовича Головнокомандувачем Збройних Сил України», — йдеться в указі.

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ЗСУ Володимир Зеленський Олександр Сирський

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