Сергій Корецький та Руслан Стефанчук обговорили підвищення якості урядових законопроєктів

Сергій Корецький заявив, що буде проведено детальний аналіз міжнародних зобов'язань, щоб синхронізувати їх виконання з парламентом.

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Прем’єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що разом із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком визначили конкретні кроки для посилення координації роботи уряду та парламенту.

За його словами, Уряд регулярно проводитиме зустрічі з керівниками фракцій і груп.

«Домовилися посилити координацію між комітетами та міністерствами.

Відновлюємо роботу Ради коаліції, щоб підвищити якість урядових законопроєктів і забезпечити ефективну взаємодію Кабінету Міністрів та Верховної Ради.

Буде проведено детальний аналіз міжнародних зобов’язань, щоб синхронізувати їх виконання з парламентом. На майбутнє домовились узгоджувати наші позиції в діалозі з партнерами. Також проведемо ревізію перехідних положень кожного закону, які містять доручення Кабінету Міністрів», — сказав він.

Сергій Корецький додав, що також обговорили підготовку Програми діяльності Уряду. Визначили пріоритети законодавчої роботи. Насамперед це підтримка Сил оборони, інтеграція України до ЄС та соціальна політика.

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