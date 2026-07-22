Комунальників хочуть зобов’язати пояснювати кожну суму в платіжках, щоб не було «загадкових» нарахувань

За неправильні нарахування можуть змусити компенсувати збитки та платити штраф.

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини у сферах житлово-комунальних послуг, ціноутворення та діяльності органів, уповноважених встановлювати ціни (тарифи) на житлово-комунальні послуги.

Автори документа зазначають, що однією з найбільш актуальних проблем є недостатній рівень відкритості та прозорості формування тарифів на послуги. У більшості випадків споживач фактично не має можливості отримати повну, зрозумілу та деталізовану інформацію про економічне обґрунтування цін, структуру його складових та всі елементи, що формують кінцеву вартість відповідної житлово-комунальної послуги.

Крім того, є й інша супутня проблема у цій сфері – значна кількість випадків непрозорого нарахування плати за ЖКП та розрахунку заборгованості споживачів, що зазначається у рахунках (платіжках) у незрозумілій для людей формі.

Наприклад, без чіткого вказання періодів нарахування, а у випадках застосування іншого механізму нарахування плати, ніж розрахунковий період, – без зазначення у доступній для споживача формі про механізм нарахування плати та заборгованості.

Це призводить до того, що люди виявляються фактично позбавлені можливості перевірити належним чином правильність нарахування відповідних сум.

У свою чергу практика юридичних спорів у сфері житлово-комунального господарства також свідчить про численні випадки обмеження або припинення виконавцями надання житлово-комунальних послуг споживачам у зв’язку із наявністю заборгованості у інших споживачів, відсутністю між виконавцем та іншими споживачами відповідних договірних відносин або з інших необґрунтованих підстав.

«Використання виконавцями комунальних послуг свого монопольного становища на певній території для тиску на споживачів у різних питаннях стало, на жаль, звичним явищем у сфері надання житлово-комунальних послуг», — зазначають ініціатори документу.

Що пропонують змінити

Одним із ключових нововведеньзаконопроєкту 15435 має стати запровадження «тарифної декларації» — документа, який міститиме детальну інформацію про формування вартості ЖКП.

Передбачається, що тарифна декларація:

складатиметься та затверджуватиметься одночасно з встановленням або зміною тарифу;

міститиме економічне обґрунтування вартості послуги та детальну структуру витрат;

має бути у відкритому доступі для споживачів, у тому числі за попередні періоди.

Також пропонується запровадити використання QR-коду у платіжках, який дозволить швидко перейти до тарифної декларації та перевірити, на основі яких даних сформовано суму до сплати.

Окремо законопроєкт визначає, що інформація про складові тарифів не може бути обмежена в доступі, крім випадків, прямо передбачених законом.

Також документом передбачено удосконалення вимог до рахунків за житлово-комунальні послуги.

Зокрема, у платіжному документі має бути окремо зазначено:

суму нарахувань за кожний розрахунковий період;

розмір заборгованості за кожний період (за наявності).

Якщо для розрахунку плати застосовується інший механізм, ніж стандартний розрахунковий період, споживачу мають надати доступне пояснення щодо порядку формування платежу та виникнення заборгованості.

Також документом хочуть встановити додаткові гарантії безперервного надання житлово-комунальних послуг та недопущення порушення прав споживачів через обставини, що не залежать від них.

А для виконавців житлово-комунальних послуг та управителів багатоквартирних будинків посилять відповідальніть за достовірність розрахунків, правильність визначення вартості послуг та дотримання вимог законодавства під час формування і застосування цін (тарифів).

Також у документі передбачили, що у разі неправильного розрахунку плати за послуги, яка буде зазначена у виставленому рахунку, виконавець буде зобов’язаний відшкодувати споживачу усі завдані збитки (шкоду) та додатково сплатити йому штраф у розмірі різниці між неправильно розрахованою платою за надані послуги та фактичною вартістю таких послуг (але не більше десятикратного розміру фактичної вартості послуг за відповідний період).

Заборона безпідставного припинення послуг

Виконавцям ЖКП заборонять обмежувати або припиняти надання житлово-комунальних послуг споживачам, які проживають на територіях 4 областей, у межах яких знаходяться території ведення активних бойових дій або тимчасово окуповані РФ території.

Автори зазначають, що така норма має підтримати жителів зазначених регіонів та недопустити штучного погіршення умов їх життєдіяльності в обставинах, які самі по собі є складними з огляду на близькість бойових дій та інші наслідки війни.

Винятком залишаються випадки тимчасового обмеження через технічні причини.

Нагадаємо, що «Київводоканал» подав міській владі розрахунки нового тарифу, який передбачав вартість водопостачання та водовідведення на рівні 88,90 грн за кубометр.

Згодом у КМДА заявили, що не планують вводити тариф на послуги централізованого водопостачання та водовідведення у розмірі майже 90 грн за кубометр.

Як вказали у КМДА, місто не погодило такий тариф.

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