Працевлаштування після університету: чи законний випробувальний термін для молодих спеціалістів

Роботодавець має право встановлювати умову про випробування при прийнятті на роботу для будь-якої категорії працівників.

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Під час дії воєнного стану роботодавці в Україні можуть встановлювати випробувальний термін при прийнятті на роботу для будь-якої категорії працівників, зокрема й для тих, кому за звичайних умов закон це забороняє.

Як пояснили у Державній службі України з питань праці, за загальними правилами, визначеними статтею 26 Кодексу законів про працю України, випробування під час прийняття на роботу не встановлюється для окремих категорій працівників. Зокрема, це стосується молодих спеціалістів після закінчення закладів вищої освіти.

Водночас на період воєнного стану діють спеціальні норми Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» №2136-ІХ від 15 березня 2022 року.

Відповідно до статті 2 цього закону, під час укладення трудового договору роботодавець має право встановлювати умову про випробування при прийнятті на роботу для будь-якої категорії працівників.

Таким чином, у період дії воєнного стану роботодавець може призначити випробувальний термін навіть молодому спеціалісту після завершення навчання у закладі вищої освіти.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», під час прийому на роботу роботодавець може встановити випробувальний строк для перевірки професійної придатності працівника, його здатності виконувати посадові обов’язки та взаємодіяти в колективі. Як говориться у статті 26 Кодексу законів про працю України (КЗпП), встановлення випробування є правом роботодавця, а не обов’язком. Воно застосовується лише за взаємною згодою сторін і обов’язково фіксується у наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу, а також у трудовому договорі. Підписуючи наказ, працівник підтверджує згоду з цією умовою.