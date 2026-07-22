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Новим начальником Генштабу ЗСУ стане генерал-майор Ігор Скибюк — Володимир Зеленський

12:46, 22 липня 2026 156
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Президент Володимир Зеленський повідомив про зміну керівництва Генерального штабу ЗСУ.
Новим начальником Генштабу ЗСУ стане генерал-майор Ігор Скибюк — Володимир Зеленський
фото: Володимир Зеленський
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом буде офіційно оформлено рішення про зміну керівництва Збройних сил України. За його словами, відповідні укази вже готуються, а новим начальником Генерального штабу ЗСУ стане генерал-майор Ігор Скибюк.

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За словами глави держави, рішення було ухвалене спільно з новим Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим та Євгенієм Хмарою. Зеленський зазначив, що Ігор Скибюк є досвідченим військовим, який разом із новим головнокомандувачем захищав Україну.

Президент також повідомив, що визначено подальші напрямки служби Олександра Сирського та Андрія Гнатова, наголосивши на необхідності забезпечити злагоджену роботу всіх складових Збройних сил.

Окрім кадрових питань, на нараді обговорили організаційні зміни в армії. Йшлося про розвиток українських кіберсил, підготовку військовослужбовців, посилення можливостей бойових підрозділів, розвиток корпусної системи та підвищення ефективності мобілізації.

Також учасники наради проаналізували ситуацію на Олександрівському напрямку, Донеччині та інших ділянках фронту, а також визначили рішення, які мають прискорити реалізацію проєктів із посилення протиповітряної оборони.

Зокрема, йдеться про антибалістичну програму «Фрея», співпрацю зі США щодо ліцензійного виробництва систем Patriot та спільні оборонні програми з європейськими партнерами.

Додамо, що на посаді начальника Генштабу ЗСУ Скибюк змінить Андрія Гнатова. 

на фото: Ігор Скибюк/джерело:Армія FM

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що новим Головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий.

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ЗСУ Володимир Зеленський

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