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Що чекає військового у СЗЧ при зустрічі з групою оповіщення ТЦК

12:12, 22 липня 2026 8k
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Які повноваження мають групи оповіщення ТЦК щодо військових, які самовільно залишили військову частину.
Що чекає військового у СЗЧ при зустрічі з групою оповіщення ТЦК
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Під час загальної мобілізації групи оповіщення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки виконують не лише функцію вручення повісток. У передбачених законом випадках вони можуть затримувати окремі категорії осіб, зокрема військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину (СЗЧ), з подальшою передачею їх до Військової служби правопорядку.

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Які повноваження мають групи оповіщення ТЦК

Проведення заходів загальної мобілізації забезпечують територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, які замінили військові комісаріати.

Безпосереднім оповіщенням громадян у громадських місцях займаються спеціальні групи оповіщення ТЦК. До їх складу входять не лише військовослужбовці територіальних центрів комплектування, а й представники Національної поліції України.

Участь поліцейських у таких групах, зокрема, пов’язана з реалізацією повноважень щодо затримання осіб, які порушують вимоги військового обліку, у випадках, передбачених законодавством.

Що чекає військового у СЗЧ при зустрічі з групою оповіщення

Юристи пояснили, що якщо військовослужбовець самовільно залишив військову частину, то під час зустрічі з групою оповіщення ТЦК його можуть затримати та передати до Військової служби правопорядку.

У разі відмови від подальшого проходження військової служби така особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності відповідно до вимог законодавства.

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ТЦК СЗЧ

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