Що чекає військового у СЗЧ при зустрічі з групою оповіщення ТЦК

Які повноваження мають групи оповіщення ТЦК щодо військових, які самовільно залишили військову частину.

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Під час загальної мобілізації групи оповіщення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки виконують не лише функцію вручення повісток. У передбачених законом випадках вони можуть затримувати окремі категорії осіб, зокрема військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину (СЗЧ), з подальшою передачею їх до Військової служби правопорядку.

Які повноваження мають групи оповіщення ТЦК

Проведення заходів загальної мобілізації забезпечують територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, які замінили військові комісаріати.

Безпосереднім оповіщенням громадян у громадських місцях займаються спеціальні групи оповіщення ТЦК. До їх складу входять не лише військовослужбовці територіальних центрів комплектування, а й представники Національної поліції України.

Участь поліцейських у таких групах, зокрема, пов’язана з реалізацією повноважень щодо затримання осіб, які порушують вимоги військового обліку, у випадках, передбачених законодавством.

Що чекає військового у СЗЧ при зустрічі з групою оповіщення

Юристи пояснили, що якщо військовослужбовець самовільно залишив військову частину, то під час зустрічі з групою оповіщення ТЦК його можуть затримати та передати до Військової служби правопорядку.

У разі відмови від подальшого проходження військової служби така особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності відповідно до вимог законодавства.

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