Судді подаватимуть оновлену декларацію: що перевірятимуть ВККС та суспільство

Закон є одним із механізмів, покликаних забезпечити прозорість і доброчесність у судовій гілці влади.

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Нещодавно набрав чинності Закон про удосконалення декларацій доброчесності судді та його родинних зв’язків 4905-IX.

Як пояснили у Комітеті з питань правової політики ВРУ, цей законопроєкт був передбачений Планом Ukraine Facility. Саме в межах цього плану Україна отримує фінансову допомогу від Європейського Союзу. Тому ухвалення Закону було важливим для отримання відповідної підтримки.

Водночас у Верховній Раді вказують, що це додатковий елемент підзвітності судової гілки влади перед суспільством і громадянами. Тому ухвалення цього Закону було важливим не лише для отримання фінансування, а й, певною мірою, для просування України на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі.

Про що саме ця об’єднана декларація

Закон передбачає певну оптимізацію. Раніше декларацій було дві. Декларація родинних зв’язків судді, у якій зазначалося, хто з членів його родини працює на різних державних посадах, щоб громадськість могла відстежувати відповідні зв’язки та можливі конфлікти інтересів, а також декларація доброчесності.

У декларації доброчесності міститься перелік тверджень, у яких судді щороку підтверджують відсутність підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності, відсутність різних порушень тощо.

Так як багато з тверджень дублювали інші процедури, то документ оптимізували: сформулювали чіткі твердження, усунули дублювання, а також наповнили його новим змістом.

Об’єднання декларацій та ситуація з добором суддів в Україні

Безпосередньо на процедуру добору суддів це не вплине. Водночас у Комітеті зазначають, що будь-який громадянин України, який має підстави вважати, що суддя вніс до декларації недостовірні відомості, може звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), щоб вона перевірила ці твердження. Якщо буде встановлено, що дані є недостовірними, суддю можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності.

Закон є одним із механізмів, покликаних забезпечити прозорість і доброчесність у судовій гілці влади.

Інновації, які увійшли до Закону

В Законі передбачені нові твердження щодо визнання територіальної цілісності України, поширення державного суверенітету України на всю її територію, а також неприпустимості співпраці з державою-агресором.

Це важливі речі, які неможливо перевірити через майнову декларацію.

Як зазначають у парламентському Комітеті, громадяни України можуть звертатися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) із повідомленнями про можливі недостовірні відомості у декларації судді.

Як пояснили у Верховній Раді, для звернення до ВККС не потрібно бути учасником судового процесу або мати будь-які особисті зв’язки із суддею. Достатньо мати інформацію, яка може свідчити про порушення, та надати відповідне обґрунтування і підтверджувальні матеріали.

Після отримання такого звернення Комісія може розпочати перевірку. У разі необхідності ВККС витребує додаткові відомості у судді та інших державних органів.

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