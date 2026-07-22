Гроші заблокували на картці за борги: права боржника, ліміти на витрати та порядок зняття арешту

Банк відмовляється знімати арешт з картки: до кого насправді потрібно звертатися та якою сумою вправі користуватись боржники.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Блокування банківського рахунку для більшості людей стає повною несподіванкою. Учора карткою ще можна було розрахуватися в магазині або оплатити комунальні послуги, а сьогодні банк повідомляє, що доступ до коштів обмежений. Найчастіша причина – відкрите виконавче провадження.

При цьому далеко не завжди людина розуміє, що саме стало підставою для арешту. Хтось згадує про старий кредит, хтось – про несплачений штраф, а дехто взагалі вперше дізнається про існування боргу вже після блокування рахунку.

Після змін у законодавстві, які набули чинності минулого року, користуватися арештованими рахунками стало значно складніше. Тому важливо знати, хто саме накладає арешт, чи може банк самостійно його скасувати та які права має людина у такій ситуації.

Чому можуть заблокувати банківський рахунок

Сам по собі банк рахунки не блокує. Він лише виконує постанову державного або приватного виконавця, який відкрив виконавче провадження. Підставою для цього може бути рішення суду, судовий наказ, виконавчий напис нотаріуса або інший документ, який відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» підлягає примусовому виконанню.

Найчастіше рахунки арештовують через: заборгованість за кредитом, несплачені аліменти, адміністративні штрафи, борги за комунальні послуги, інші рішення суду, що набрали законної сили. Після відкриття виконавчого провадження виконавець має право винести постанову про арешт коштів боржника та направити її до банків. Уже після отримання такого документа банк обмежує доступ до рахунків.

Чому банк не може просто зняти арешт

Коли людина телефонує до банку, вона часто очікує, що питання можна вирішити за кілька хвилин. Насправді працівники банку не вирішують, чи законно накладений арешт і чи потрібно його скасувати. Їхній обов’язок – виконати постанову виконавця. Тому навіть якщо клієнт переконаний, що сталася помилка або борг давно сплачений, банк не має права самостійно відновити доступ до рахунку. Для цього потрібна нова постанова виконавця або відповідне рішення суду.

Саме тому перше, що варто зробити після блокування рахунку, – з’ясувати, який виконавець веде провадження, і отримати інформацію про причину арешту.

Чому зараз не діє правило про 100 тисяч гривень

Після початку повномасштабного вторгнення діяли тимчасові правила, які дозволяли людям користуватися арештованими рахунками значно вільніше. Так, із 2 березня 2022 року застосовувалося розпорядження Кабінету Міністрів України №198-р. Воно дозволяло фізичним особам проводити видаткові операції з арештованих рахунків, якщо сума боргу не перевищувала 100 тисяч гривень.

Через це арешт рахунків фактично не завжди унеможливлював користування власними коштами. Однак ця норма більше не діє. Законом України №3048-IX від 11 квітня 2025 року її скасували. Відтоді банк уже не може дозволити користуватися арештованим рахунком лише тому, що борг менший за 100 тисяч гривень.

Іншими словами, сьогодні після накладення арешту питання доведеться вирішувати безпосередньо з державним або приватним виконавцем. Саме він приймає рішення про визначення рахунку для видаткових операцій або про зняття арешту, якщо для цього є законні підстави.

Як діяти, якщо рахунок уже заблокували

Головне завдання – якнайшвидше з’ясувати, хто саме наклав арешт, через яке виконавче провадження це сталося та чи є можливість оскаржити такі дії або хоча б отримати доступ до частини коштів. Перш за все варто звернутися до банку та попросити повідомити номер виконавчого провадження, дату постанови та прізвище виконавця. Зазвичай ця інформація є у банку, адже саме на підставі постанови він блокує рахунок.

Після цього потрібно знайти виконавця. Найпростіше це зробити через застосунок «Дія». У розділі «Послуги» є вкладка «Виконавчі провадження», де відображаються відкриті щодо особи провадження, інформація про виконавця та основні документи. Якщо доступу до «Дії» немає, інформацію можна отримати безпосередньо у виконавця або через Автоматизовану систему виконавчого провадження.

Чи можна користуватися хоча б частиною коштів

Із набранням чинності Законом України №3048-IX від 11 квітня 2025 року ця можливість була скасована. Відтепер автоматично користуватися коштами на арештованому рахунку вже не можна.

Разом із тим закон все ж залишив механізм, який дозволяє людині не залишитися повністю без грошей. Згідно до пункту 10-2 розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження», фізична особа має право звернутися до державного або приватного виконавця, який наклав арешт, із заявою про визначення одного поточного рахунку для здійснення видаткових операцій. Саме на цей рахунок виконавець може дозволити використовувати кошти у межах суми, визначеної законом. Самостійно банк такого рішення прийняти не може – потрібна окрема постанова виконавця.

В документі чітко зазначено, що фізичні особи – боржники, на кошти яких накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями, можуть здійснювати видаткові операції з поточного рахунку на суму в розмірі, що протягом одного календарного місяця не перевищує двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на 1 січня поточного календарного року. Звернення стягнення у межах зазначеної суми на такому рахунку не здійснюється.

У разі накладення арешту на кошти, розміщені на декількох поточних рахунках фізичної особи — боржника в одному банку або на поточних рахунках у різних банках, для здійснення видаткових операцій має бути визначений лише один поточний рахунок фізичної особи — боржника в одному банку.

У разі наявності декількох виконавчих проваджень стосовно однієї фізичної особи — боржника для усіх виконавчих проваджень визначається один поточний рахунок для здійснення видаткових операцій.

Кількість виконавчих проваджень не впливає на розмір суми, яка не підлягає зверненню стягнення і на яку фізична особа — боржник може здійснювати видаткові операції.

Якщо заблокували зарплату чи соціальні виплати

Є випадки, коли під арешт потрапляють кошти, які мають спеціальний правовий статус. Йдеться, зокрема, про: пенсію, державну соціальну допомогу, допомогу при народженні дитини, окремі виплати внутрішньо переміщеним особам;інші соціальні виплати, визначені законом.

Якщо саме такі кошти були заблоковані, потрібно звернутися до виконавця із заявою про зняття арешту та додати документи, які підтверджують джерело надходження коштів. Зазвичай це: довідка банку, виписка по рахунку, довідка Пенсійного фонду або органу соціального захисту.

На практиці після отримання підтверджуючих документів виконавці нерідко скасовують арешт щодо таких коштів.

Відповідно до ч.4 ст. 59 Закону України «Про виконавче провадження» підставою для зняття арешту є документальне підтвердження того, що рахунок має спеціальний режим використання або звернення стягнення на кошти, які перебувають на ньому, заборонене законом.

Крім того, стаття 73 Закону України «Про виконавче провадження» визначає види доходів, на які не може бути звернено стягнення або щодо яких діють спеціальні правила стягнення. До них належать окремі види державної соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат.

Коли арешт можуть зняти повністю

Повне скасування арешту можливе не лише після погашення боргу. Підстави для цього визначені статтею 59 Закону України «Про виконавче провадження». Підставами можуть бути: повне виконання рішення суду, закінчення або закриття виконавчого провадження, скасування судового рішення чи судового наказу, помилкове відкриття виконавчого провадження, накладення арешту на кошти, які відповідно до закону не підлягають стягненню.

Якщо виконавець безпідставно відмовляється знімати арешт або взагалі не реагує на звернення, його дії можна оскаржити. Спочатку – до керівника відповідного органу виконавчої служби або Міністерства юстиції, а за необхідності – у судовому порядку.

Блокування банківського рахунку ще не означає, що людина остаточно втратила доступ до своїх коштів. Найважливіше – не витрачати час на безрезультатні звернення до банку, а якнайшвидше з’ясувати, хто саме наклав арешт, на якій підставі відкрито виконавче провадження та чи є підстави для його оскарження або часткового зняття обмежень.

Якщо борг дійсно існує, закон дозволяє визначити один рахунок для видаткових операцій і поступово врегулювати питання із виконавцем. Якщо ж під арешт потрапили пенсія, соціальні виплати або рахунок заблокували помилково, свої права можна й потрібно захищати.

Практика показує, що чим швидше людина починає діяти, тим більше шансів повернути доступ до коштів без тривалих судових спорів. Саме тому після отримання повідомлення про арешт рахунку не варто відкладати вирішення проблеми – у багатьох випадках своєчасне звернення до виконавця або оскарження його дій дозволяє відновити доступ до грошей значно швидше, ніж очікує більшість боржників.

Раніше «Судово-юридична газета» писала про те, чи можуть забрати квартиру або арештувати рахунки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.