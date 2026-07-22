Нові контракти для ЗСУ: як діючим військовим перейти на службу терміном 10 або 24 місяці

Якщо військовослужбовець не хоче продовжувати службу, то після звільнення він отримує відстрочку від призову: базові 6 місяців + додатковий час відстрочки залежно від участі в бойових діях і загального стажу служби.

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Міністерство оборони України роз’яснило порядок укладення нових мотиваційних контрактів та їхні основні переваги для діючих військовослужбовців. У межах першого етапу трансформації Сил оборони військовослужбовці та цивільні можуть укласти нові контракти з чітко визначеними термінами служби, справедливою оплатою та гарантією відстрочки після завершення служби. Залежно від посади військові можуть укласти піхотно-штурмовий, бойовий або базовий контракт.

У Міноборони наголосили, що чекати завершення чинного контракту не потрібно. Після підписання нового попередній контракт автоматично припиняє дію, а новий набирає чинності з дати, зазначеної в наказі по особовому складу.

Для переходу на новий мотиваційний контракт необхідно подати рапорт. Військовослужбовці Збройних сил України та Держспецтрансслужби можуть зробити це через застосунок «Армія+». Якщо застосунок відсутній або контракт укладається для проходження служби не в ЗСУ чи ДССТ, потрібно подати паперовий рапорт за підпорядкованістю.

Рапорт мають розглянути не пізніше ніж за 14 днів із моменту подання. Після його схвалення військовослужбовець може підписати новий контракт.

Укласти новий контракт можна лише з тим підрозділом, у якому військовий проходить службу та перебуває у списках особового складу. Для підписання контракту в іншій військовій частині спочатку необхідно офіційно перевестися.

Нові мотиваційні контракти укладаються строком на 10 або 24 місяці залежно від посади та підрозділу. Перелік бойових посад і бойових частин, для яких передбачено 10-місячний контракт, затверджений окремим наказом Міністерства оборони.

Після завершення строку контракту військовослужбовець має гарантоване право на звільнення незалежно від дії воєнного стану. Якщо він не планує продовжувати службу, після звільнення отримує відстрочку від призову: базові шість місяців та додатковий термін залежно від участі в бойових діях і загального стажу служби.

Також держава гарантує проходження навчання або підготовки у разі призначення на нову спеціальність, можливість кар’єрного зростання, одноразову допомогу після укладення першого контракту, щомісячне грошове забезпечення, додаткові виплати, бойові винагороди, надбавки, відпустки, пільгову іпотеку, компенсації та інші соціальні гарантії для військовослужбовців і членів їхніх родин.

У контракті визначаються особисті дані військовослужбовця, військова частина та посада, дата початку і завершення контракту, права та обов’язки, гарантії, виплати, соціальне забезпечення, а також підстави та порядок припинення або продовження контракту.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у застосунку Резерв+ військовозобов’язані можуть подати заявку на вакансії, за якими укладають нові контракти у Силах оборони України.

Як повідомили в Міністерстві оборони України, сервіс дозволяє обрати напрям служби, переглянути доступні вакансії та одразу повідомити рекрутера про бажання укласти контракт із визначеним строком служби. Нові контракти передбачають чіткі терміни проходження служби та гарантоване право на відстрочку після її завершення.