Мобілізація не є «незворотною», якщо чоловіка призвали попри чинну відстрочку — рішення суду

Суд зобов'язав звільнити військовослужбовця, якого мобілізували попри чинну відстрочку через невнесення відомостей до Реєстру.

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Восьмий апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення першої інстанції, яким визнав незаконною мобілізацію громадянина, що на момент призову мав чинну відстрочку. Суд не лише скасував наказ про призов, а й залишив у силі рішення про скасування наказу про зарахування до військової частини та зобов’язання звільнити військовослужбовця зі служби.

При цьому апеляційний суд відмежував цю справу від правової позиції Верховного Суду щодо «незворотності» процедури мобілізації, наголосивши, що в цьому випадку предметом спору був саме незаконний індивідуальний акт про призов, виданий попри наявність відстрочки.

Обставини справи

Позивач звернувся до суду після того, як у липні 2025 року його призвали на військову службу та направили до військової частини. Він просив скасувати наказ територіального центру комплектування про призов, скасувати наказ командира військової частини про зарахування до списків особового складу, а також зобов’язати військову частину звільнити його з військової служби та виключити зі списків особового складу.

Позивач пояснював, що ще 26 червня 2025 року звернувся із заявою про надання відстрочки як педагогічний працівник. Того ж дня відповідна комісія ухвалила рішення про надання йому відстрочки до 7 серпня 2025 року на підставі пункту 2 частини 3 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Водночас інформацію про надану відстрочку не внесли до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Як згодом повідомив ТЦК у відповіді на адвокатський запит, це пояснили тим, що чоловік порушив правила військового обліку. Через відсутність відповідних відомостей у Реєстрі його мобілізували.

Що встановив суд

Апеляційний суд у справі №260/9985/25 виходив із того, що на день видання наказу про мобілізацію позивач уже мав чинну відстрочку, а тому не підлягав призову.

Колегія суддів зазначила, що вирішальне значення має саме рішення уповноваженої комісії про надання відстрочки. Відсутність відомостей про неї в Реєстрі, якщо це стало наслідком невнесення інформації уповноваженим органом, сама по собі не позбавляє особу права на відстрочку.

Чому суд не погодився з доводами військової частини

В апеляційній скарзі військова частина стверджувала, що після прибуття особи до військової частини виникають нові правовідносини проходження військової служби. На її думку, Закон «Про військовий обов’язок і військову службу» не передбачає звільнення військовослужбовця через скасування наказу про мобілізацію, а тому скасування вже реалізованого наказу не може бути підставою для звільнення зі служби. Також відповідач посилався на постанову Верховного Суду від 5 лютого 2025 року у справі №160/2592/23, у якій ішлося про незворотність процедури призову.

Апеляційний суд ці доводи відхилив.

Наказ про мобілізацію є первинним актом, а наступні рішення — похідними

Колегія суддів зазначила, що наказ про призов є тим індивідуальним актом, з якого виникають подальші правовідносини проходження військової служби.

Суд виходив із того, що визнання такого наказу протиправним усуває правову підставу, на якій ґрунтувалися подальші індивідуальні акти, ухвалені на його виконання. Відтак наказ про зарахування до списків особового складу військової частини є похідним від наказу про призов і також підлягає скасуванню.

Водночас колегія окремо наголосила, що командир військової частини, видаючи наказ про зарахування, діяв на підставі документів, отриманих від територіального центру комплектування, і не мав підстав ставити під сумнів законність мобілізації. Проте це не змінює того, що його наказ є похідним від незаконного рішення про призов.

Суд визнав звільнення належним способом захисту

Апеляційний суд погодився з висновком першої інстанції, що Закон «Про військовий обов’язок і військову службу» прямо не передбачає незаконну мобілізацію як окрему підставу для звільнення з військової служби.

Разом із тим колегія зазначила, що проходження військової служби стало безпосереднім наслідком незаконного наказу про мобілізацію. Тому у цій справі належним та ефективним способом захисту порушеного права є не лише скасування наказу про призов, а й зобов’язання військової частини звільнити позивача з військової служби та виключити його зі списків особового складу. Саме такий спосіб, на думку суду, забезпечує повне відновлення порушених прав.

Чому суд не застосував позицію Верховного Суду про «незворотність» мобілізації

Апеляційний суд окремо пояснив, чому не погодився з посиланням відповідача на постанову Верховного Суду від 5 лютого 2025 року у справі №160/2592/23.

Колегія зазначила, що ця справа стосувалася інших фактичних обставин. Там позивач оскаржував порушення під час проходження військово-лікарської комісії, а не індивідуальний акт про мобілізацію, і звернувся до суду майже через рік після призову.

Натомість у цій справі предметом судового розгляду був саме наказ про призов, виданий попри чинну відстрочку. Тому суд дійшов висновку, що правові висновки Верховного Суду у справі №160/2592/23 не підлягають застосуванню до цих правовідносин.

Посилання на доктрину «плодів отруйного дерева»

Суд також звернувся до практики Європейського суду з прав людини та доктрини «плодів отруйного дерева», використавши її як аргумент на користь того, що неправомірний первинний акт не може породжувати правомірні похідні рішення.

Колегія зазначила, що юридичні наслідки незаконного рішення мають бути усунуті таким чином, щоб максимально відновити правове становище особи, яке існувало до порушення її прав.

Рішення суду

За результатами розгляду апеляційний суд залишив апеляційну скаргу військової частини без задоволення, а рішення Закарпатського окружного адміністративного суду — без змін.

Таким чином, у силі залишилися рішення про визнання протиправним і скасування наказу про мобілізацію, скасування наказу про зарахування позивача до списків особового складу військової частини, а також зобов’язання військової частини звільнити його з військової служби та виключити зі списків особового складу.

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