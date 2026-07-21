Зеленський ухвалив рішення призначити Михайла Драпатого новим Головнокомандувачем ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що новим Головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про кадрові зміни у військовому керівництві. За його словами, новим Головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий.

Президент зазначив, що разом із Михайлом Драпатим, Євгенієм Хмарою та Павлом Палісою вже визначено підходи до оновлення конфігурації Генерального штабу ЗСУ.

Водночас Зеленський подякував чинному Головнокомандувачу Олександру Сирському за його внесок в оборону держави. Він наголосив, що Сирський забезпечив важливі результати під час оборони Києва, Харківської наступальної операції та Курської операції.

«Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна», — зазначив глава держави.

Також Президент висловив вдячність Михайлу Драпатому за його бачення подальшого розвитку Збройних сил. За словами Зеленського, сьогодні він обговорив з Олександром Сирським та Андрієм Гнатовим подальші формати служби та передачу справ.

Президент підкреслив, що головною метою залишається перемога над Росією та створення таких умов на фронті й у міжнародному тиску, які змусять РФ піти на мир.

Усі кадрові рішення, за словами Зеленського, будуть офіційно оформлені найближчим часом.

Станом на зараз указу про зміну Головнокомандувача ЗСУ на сайті Президента України не опубліковано.

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