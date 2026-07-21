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Ціна на касі вища, ніж на ціннику: що робити покупцю та як не переплатити

21:26, 21 липня 2026 71
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Якщо на касі виявилося, що товар дорожчий, ніж було вказано в торговому залі, треба зафіксувати докази, звернутися до персоналу, а потім до контролюючих органів.
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Супермаркети та магазини зобов’язані продавати товари за ціною, яка вказана на ціннику. Якщо під час розрахунку на касі виявляється інша, зазвичай вища вартість, посилання продавців на «нову партію», «невстигнутий цінник» або «завислу базу» не є виправданням.

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Як пояснила Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, відповідно до статті 15 Закону України «Про захист прав споживачів», покупець має право отримати чітку, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про товар до моменту його придбання.

Ця інформація має містити кінцеву ціну товару з урахуванням усіх податків. Крім того, продавець зобов’язаний зазначати ціну за кожну одиницю товару.

Також у відомстві наголосили, що написи на цінниках мають бути простими та зрозумілими. Будь-які двозначності чи нечіткі формулювання трактуються на користь споживача відповідно до частини 8 статті 18 Закону України «Про захист прав споживачів».

Як діяти, якщо ціна на касі відрізняється від цінника:

  1. Зафіксувати докази. Потрібно повернутися до полиці з товаром та сфотографувати цінник так, щоб було видно назву товару, штрих-код і вказану ціну. Також слід зберегти фіскальний чек.
  2. Звернутися до адміністрації магазину. Покупець може вимагати продати товар за ціною, зазначеною на ціннику, або повернути різницю, якщо оплата вже була здійснена. Причини на кшталт «персонал не встиг замінити цінник» не є виправданням.
  3. Подати скаргу до контролюючих органів. Якщо адміністрація магазину відмовляється вирішувати ситуацію, покупець має право звернутися до Держпродспоживслужби України або її територіальних органів. До звернення потрібно додати фото цінника та чек.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ціни виробників промислової продукції в Україні у травні 2026 року зросли на 1,2% порівняно з квітнем, а у річному вимірі — на 45,2%. Про це, посилаючись на дані Держстату, повідомили у Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

У комітеті зазначили, що висока промислова інфляція свідчить про подорожчання виробництва продукції. Згодом це впливає і на споживчі ціни, адже зростання витрат бізнесу, зокрема на електроенергію та логістику, поступово закладається у вартість товарів і послуг.

Як наголосили у комітеті, у травні споживчі ціни збільшилися на 0,9% порівняно з попереднім місяцем та на 8,2% у річному вимірі. При цьому частину додаткових витрат бізнес бере на себе, що знижує прибутковість підприємств і обмежує їхні можливості інвестувати, розширювати виробництво та прискорювати відновлення промисловості.

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Держпродспоживслужба продукти ціни

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