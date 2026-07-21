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«Вас викликають до суду»: шахраї запустили нову схему з фейковими листами

21:11, 21 липня 2026 116
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Зловмисники надсилають електронні листи, які виглядають як офіційні повідомлення від судових органів.
«Вас викликають до суду»: шахраї запустили нову схему з фейковими листами
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Українців попередили про нову схему онлайн-шахрайства, у якій зловмисники використовують фальшиві повідомлення нібито від судових органів. 

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Як пояснює Міністерство юстиції України, шахраї надсилають електронні листи, які виглядають як офіційні повідомлення. У них зазначають, що людину начебто викликають на судове засідання у кримінальному провадженні, після чого пропонують перейти за посиланням або завантажити файл.

Метою таких дій є отримання доступу до персональних даних, банківських рахунків або встановлення на пристрій шкідливого програмного забезпечення.

Якщо надійшов подібний лист, рекомендують:

  • не переходити за посиланнями;
  • не відкривати вкладення та не встановлювати програми;
  • не відповідати на повідомлення.

Найкраще рішення — видалити такий лист і перевірити інформацію через офіційні джерела.

Справжній виклик до суду надходить у формі судової повістки через офіційні канали комунікації: рекомендованим листом, через електронний кабінет підсистеми «Електронний суд» для зареєстрованих користувачів або SMS-повідомленням від відправника SUDPOVISTKA.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Міністерство юстиції попереджає громадян про схему шахрайства, пов’язану з нібито «офіційним» оформленням або відновленням документів через особисті повідомлення. За даними відомства, зловмисники відстежують коментарі під публікаціями сервісних центрів МВС, переглядають підписників тематичних сторінок та шукають людей, які цікавляться отриманням або відновленням документів.

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