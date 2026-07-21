Слідство ще триває: чи можна через це не розглядати заяву сім'ї загиблого військового на 15 млн грн

Після загибелі прикордонника на вибуховому пристрої: замість рішення про 15 млн грн сім'ї надіслали лист — що вирішив суд.

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Сім’я загиблого прикордонника, який підірвався на вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання, оскаржила дії Держприкордонслужби після звернення за одноразовою грошовою допомогою у розмірі 15 млн грн. Прикордонний загін повідомив заявників, що ухвалити рішення наразі неможливо, оскільки досудове та службове розслідування обставин загибелі ще не завершені.

Житомирський окружний адміністративний суд дійшов висновку, що фактично жодного рішення про відмову у призначенні допомоги відповідач не приймав. Натомість орган лише повідомив про неможливість ухвалення рішення, не розглянувши заяви у порядку, передбаченому Інструкцією МВС №383.

Суд визнав таку бездіяльність протиправною та зобов’язав прикордонний загін розглянути заяви членів сім’ї загиблого відповідно до встановленої процедури. Водночас суд не призначив виплату допомоги самостійно та відмовив у вимогах про скасування рішень про відмову, оскільки таких рішень фактично не існувало.

Обставини справи

Сержант Державної прикордонної служби загинув 25 червня 2024 року під час виконання завдання з інженерного облаштування державного кордону. Службовий автомобіль, яким поверталася робоча група прикордонників, підірвався на вибуховому пристрої. Загинули двоє військовослужбовців.

Згідно з лікарським свідоцтвом, причиною смерті стали ушкодження, отримані внаслідок військових дій, спричинених вибухом та уламками.

Після загибелі Адміністрація Державної прикордонної служби України призначила службове розслідування. Також було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 419 КК України щодо порушення правил несення прикордонної служби, яке спричинило тяжкі наслідки.

У лютому 2025 року дружина загиблого, його неповнолітній син та один із батьків звернулися із заявами про призначення одноразової грошової допомоги, передбаченої постановою Кабінету Міністрів №168.

У відповідь прикордонний загін повідомив заявників, що ухвалити рішення про призначення допомоги наразі неможливо до завершення досудового розслідування обставин загибелі військовослужбовця. Саме такі дії родина оскаржила в суді, вважаючи їх незаконними.

Що встановив суд

У справі 240/23231/25 суд проаналізував Закон «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», постанову Кабінету Міністрів №168, Порядок №975 та Інструкцію МВС №383, яка визначає процедуру призначення одноразової допомоги в Державній прикордонній службі.

Суд зазначив, що Інструкція №383 встановлює чіткий порядок розгляду таких заяв. Для цього в органі Держприкордонслужби має бути утворена комісія, яка після розгляду поданих документів повинна ухвалити один із передбачених Інструкцією висновків: про призначення допомоги, про відмову в її призначенні або про повернення документів на доопрацювання.

Однак суд встановив, що для розгляду саме цих заяв відповідач не створив відповідну комісію, не здійснив розгляд заяв у порядку, визначеному Інструкцією №383, і не ухвалив жодного рішення за результатами такого розгляду. Заявники отримали лише листи про неможливість ухвалення рішення до завершення кримінального провадження.

Чому суд не скасував «відмову»

Позивачі просили суд скасувати рішення про відмову у призначенні одноразової грошової допомоги.

Проте під час розгляду справи суд встановив, що такого рішення відповідач фактично не приймав. Надіслані заявникам листи лише повідомляли про неможливість ухвалення рішення, але не були рішеннями комісії, передбаченими Інструкцією №383.

Саме тому суд відмовив у задоволенні вимог про скасування рішень про відмову та не міг зобов’язати безпосередньо виплатити одноразову грошову допомогу, оскільки компетентний орган ще не здійснив належного розгляду заяв.

Суд вийшов за межі позовних вимог

Водночас суд скористався правом вийти за межі заявлених позовних вимог для ефективного захисту прав позивачів.

Оскільки рішення про відмову фактично не існувало, суд дійшов висновку, що порушення полягало у нерозгляді заяв відповідно до встановленої процедури.

З огляду на це суд визнав протиправною бездіяльність прикордонного загону щодо нерозгляду заяв членів сім’ї загиблого та зобов’язав відповідача розглянути їх відповідно до вимог Інструкції №383. В іншій частині позову суд відмовив.

Крім того, суд стягнув на користь позивачки 968,96 грн судового збору.

Значення рішення

Суд дійшов висновку, що навіть за наявності незавершеного досудового та службового розслідування відповідач мав діяти у спосіб, передбачений Інструкцією №383, а не обмежуватися листом про неможливість ухвалення рішення.

Таким чином, суд не вирішував питання про наявність чи відсутність у членів сім’ї права на одноразову грошову допомогу та не оцінював підстави для її призначення. Предметом спору стало дотримання процедури розгляду заяв, і саме бездіяльність органу, який не виконав вимоги Інструкції №383, суд визнав протиправною.

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