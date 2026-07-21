В Іспанії роботодавці наймають детективів, щоб перевірити, чи справді співробітник хворіє на лікарняному

В одній зі справ суд став на бік працівника, який під час лікарняного через депресію відвідував бари, оскільки визнав, що це сприяло його одужанню.

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В Іспанії роботодавці все частіше звертаються до приватних детективів, щоб перевірити підозрілі випадки перебування працівників на лікарняному. Водночас така практика має суворі обмеження: неправильно організоване стеження може обернутися для компанії судовими позовами та компенсаціями за порушення прав працівників. Про це пише іспанське видання El País.

Дискусія щодо зростання кількості лікарняних в Іспанії посилила питання про те, які інструменти може використовувати роботодавець для контролю за можливими зловживаннями. У цій сфері стикаються два інтереси: право працівника на приватне життя та право роботодавця захищати продуктивність і нормальну роботу підприємства.

За даними Національного інституту статистики Іспанії, у період з 2008 до 2025 року кількість лікарняних у країні подвоїлася. Найбільше зросла кількість випадків тимчасової непрацездатності, пов’язаних не з професійними захворюваннями чи травмами, а зі звичайними хворобами.

У Генеральній раді соціальних випускників Іспанії заявили, що непрацездатність працівників стала «структурною тенденцією». Випадки тимчасової непрацездатності створюють труднощі як для компаній, так і для державного бюджету.

У таких умовах роботодавці використовують різні способи контролю: перевірку використання корпоративної техніки, відеоспостереження або залучення приватних детективів. Однак саме останній інструмент є найбільш чутливим з погляду дотримання прав людини.

Коли детектив може стежити за працівником

За словами професорки трудового права Університету Карлоса III в Мадриді Ани Белен Муньйос, працівник може оскаржити допустимість доказів, отриманих детективом, однак суди нечасто визнають такі матеріали незаконними.

Спостереження є законним, однак «існують місця, де воно категорично заборонене», зокрема житло працівника та інші «закриті для сторонніх місця». Як приклад вона наводить рішення Верховного суду Іспанії цього року, який дозволив фотографічне спостереження у спортивному залі. За висновком суду, детектив отримав дозвіл на вхід, тому приміщення не вважалося «простором, де може бути порушене особисте, приватне чи сімейне життя».

Водночас діяльність детектива має відповідати принципам розумності, необхідності, доцільності та пропорційності.

Які докази можуть використати у суді

Звіт приватного детектива в Іспанії може бути доказом у судовому процесі. Важливо, щоб він підтверджував конкретні факти, які мають значення для трудового спору.

Так, напркилад, детектив викрив працівника, який кульгав і пересувався на милицях, однак його зафіксували на відео під час занять спортом. В іншій справі працівника, який перебував на лікарняному через біль у попереку, застали за роботою в автомайстерні.

Водночас були випадки, коли суд ставав на бік працівника. Зокрема, в одній зі справ суд став на бік працівника, який під час лікарняного через депресію відвідував бари, оскільки визнав, що це сприяло його одужанню.

Діяльність детективів регулює закон

Президент Професійної асоціації приватних детективів Іспанії Антоніо Лабрадор зазначив, що діяльність детективів регулюється Законом про приватну безпеку 2014 року.

Документ передбачає, що основними принципами є повага до основоположних прав особи, за якою здійснюється спостереження, а також заборона проникнення до місць, де може бути порушене право на приватне життя. Звіт детектива повинен бути складений відповідно до законодавства, підтверджувати наявність законного інтересу замовника та містити виклад установлених фактів.

Звіт детектива може містити фото- та відеоматеріали, які він підтверджує у суді. Верховний суд Іспанії визнає приватного детектива у процесі «кваліфікованим свідком».

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