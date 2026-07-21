Следствие еще продолжается: можно ли из-за этого не рассматривать заявление семьи погибшего военнослужащего на 15 млн грн

После гибели пограничника на взрывном устройстве: вместо решения о 15 млн грн семье направили письмо — что решил суд.

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Семья погибшего пограничника, который подорвался на взрывном устройстве во время выполнения боевого задания, обжаловала действия Государственной пограничной службы после обращения за единовременной денежной помощью в размере 15 млн грн. Пограничный отряд сообщил заявителям, что принять решение в настоящее время невозможно, поскольку досудебное и служебное расследования обстоятельств гибели еще не завершены.

Житомирский окружной административный суд пришел к выводу, что фактически никакого решения об отказе в назначении помощи ответчик не принимал. Вместо этого орган лишь сообщил о невозможности принятия решения, не рассмотрев заявления в порядке, предусмотренном Инструкцией МВД №383.

Суд признал такое бездействие противоправным и обязал пограничный отряд рассмотреть заявления членов семьи погибшего в соответствии с установленной процедурой. Вместе с тем суд не назначил выплату помощи самостоятельно и отказал в требованиях об отмене решений об отказе, поскольку таких решений фактически не существовало.

Обстоятельства дела

Сержант Государственной пограничной службы погиб 25 июня 2024 года во время выполнения задания по инженерному обустройству государственной границы. Служебный автомобиль, на котором возвращалась рабочая группа пограничников, подорвался на взрывном устройстве. Погибли двое военнослужащих.

Согласно медицинскому свидетельству, причиной смерти стали повреждения, полученные вследствие военных действий, вызванных взрывом и осколками.

После гибели Администрация Государственной пограничной службы Украины назначила служебное расследование. Также было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 419 УК Украины по факту нарушения правил несения пограничной службы, повлекшего тяжкие последствия.

В феврале 2025 года жена погибшего, его несовершеннолетний сын и один из родителей обратились с заявлениями о назначении единовременной денежной помощи, предусмотренной постановлением Кабинета Министров №168.

В ответ пограничный отряд сообщил заявителям, что принять решение о назначении помощи в настоящее время невозможно до завершения досудебного расследования обстоятельств гибели военнослужащего. Именно такие действия семья обжаловала в суде, считая их незаконными.

Что установил суд

По делу №240/23231/25 суд проанализировал Закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», постановление Кабинета Министров №168, Порядок №975 и Инструкцию МВД №383, которая определяет процедуру назначения единовременной помощи в Государственной пограничной службе.

Суд указал, что Инструкция №383 устанавливает четкий порядок рассмотрения таких заявлений. Для этого в органе Государственной пограничной службы должна быть создана комиссия, которая после рассмотрения поданных документов должна принять одно из предусмотренных Инструкцией заключений: о назначении помощи, об отказе в ее назначении либо о возврате документов на доработку.

Однако суд установил, что для рассмотрения именно этих заявлений ответчик не создал соответствующую комиссию, не осуществил рассмотрение заявлений в порядке, определенном Инструкцией №383, и не принял никакого решения по результатам такого рассмотрения. Заявители получили лишь письма о невозможности принятия решения до завершения уголовного производства.

Почему суд не отменил «отказ»

Истцы просили суд отменить решение об отказе в назначении единовременной денежной помощи.

Однако во время рассмотрения дела суд установил, что такого решения ответчик фактически не принимал. Направленные заявителям письма лишь сообщали о невозможности принятия решения, но не являлись решениями комиссии, предусмотренными Инструкцией №383.

Именно поэтому суд отказал в удовлетворении требований об отмене решений об отказе и не мог обязать непосредственно выплатить единовременную денежную помощь, поскольку компетентный орган еще не осуществил надлежащего рассмотрения заявлений.

Суд вышел за пределы исковых требований

Вместе с тем суд воспользовался правом выйти за пределы заявленных исковых требований для эффективной защиты прав истцов.

Поскольку решения об отказе фактически не существовало, суд пришел к выводу, что нарушение заключалось в нерассмотрении заявлений в соответствии с установленной процедурой.

С учетом этого суд признал противоправным бездействие пограничного отряда относительно нерассмотрения заявлений членов семьи погибшего и обязал ответчика рассмотреть их в соответствии с требованиями Инструкции №383. В остальной части иска суд отказал.

Кроме того, суд взыскал в пользу истицы 968,96 грн судебного сбора.

Значение решения

Суд пришел к выводу, что даже при наличии незавершенного досудебного и служебного расследований ответчик должен был действовать способом, предусмотренным Инструкцией №383, а не ограничиваться письмом о невозможности принятия решения.

Таким образом, суд не решал вопрос о наличии или отсутствии у членов семьи права на единовременную денежную помощь и не оценивал основания для ее назначения. Предметом спора стало соблюдение процедуры рассмотрения заявлений, и именно бездействие органа, который не выполнил требования Инструкции №383, суд признал противоправным.

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