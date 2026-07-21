  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Следствие еще продолжается: можно ли из-за этого не рассматривать заявление семьи погибшего военнослужащего на 15 млн грн

23:12, 21 июля 2026 53
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
После гибели пограничника на взрывном устройстве: вместо решения о 15 млн грн семье направили письмо — что решил суд.
Следствие еще продолжается: можно ли из-за этого не рассматривать заявление семьи погибшего военнослужащего на 15 млн грн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Семья погибшего пограничника, который подорвался на взрывном устройстве во время выполнения боевого задания, обжаловала действия Государственной пограничной службы после обращения за единовременной денежной помощью в размере 15 млн грн. Пограничный отряд сообщил заявителям, что принять решение в настоящее время невозможно, поскольку досудебное и служебное расследования обстоятельств гибели еще не завершены.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Житомирский окружной административный суд пришел к выводу, что фактически никакого решения об отказе в назначении помощи ответчик не принимал. Вместо этого орган лишь сообщил о невозможности принятия решения, не рассмотрев заявления в порядке, предусмотренном Инструкцией МВД №383.

Суд признал такое бездействие противоправным и обязал пограничный отряд рассмотреть заявления членов семьи погибшего в соответствии с установленной процедурой. Вместе с тем суд не назначил выплату помощи самостоятельно и отказал в требованиях об отмене решений об отказе, поскольку таких решений фактически не существовало.

Обстоятельства дела

Сержант Государственной пограничной службы погиб 25 июня 2024 года во время выполнения задания по инженерному обустройству государственной границы. Служебный автомобиль, на котором возвращалась рабочая группа пограничников, подорвался на взрывном устройстве. Погибли двое военнослужащих.

Согласно медицинскому свидетельству, причиной смерти стали повреждения, полученные вследствие военных действий, вызванных взрывом и осколками.

После гибели Администрация Государственной пограничной службы Украины назначила служебное расследование. Также было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 419 УК Украины по факту нарушения правил несения пограничной службы, повлекшего тяжкие последствия.

В феврале 2025 года жена погибшего, его несовершеннолетний сын и один из родителей обратились с заявлениями о назначении единовременной денежной помощи, предусмотренной постановлением Кабинета Министров №168.

В ответ пограничный отряд сообщил заявителям, что принять решение о назначении помощи в настоящее время невозможно до завершения досудебного расследования обстоятельств гибели военнослужащего. Именно такие действия семья обжаловала в суде, считая их незаконными.

Что установил суд

По делу №240/23231/25 суд проанализировал Закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», постановление Кабинета Министров №168, Порядок №975 и Инструкцию МВД №383, которая определяет процедуру назначения единовременной помощи в Государственной пограничной службе.

Суд указал, что Инструкция №383 устанавливает четкий порядок рассмотрения таких заявлений. Для этого в органе Государственной пограничной службы должна быть создана комиссия, которая после рассмотрения поданных документов должна принять одно из предусмотренных Инструкцией заключений: о назначении помощи, об отказе в ее назначении либо о возврате документов на доработку.

Однако суд установил, что для рассмотрения именно этих заявлений ответчик не создал соответствующую комиссию, не осуществил рассмотрение заявлений в порядке, определенном Инструкцией №383, и не принял никакого решения по результатам такого рассмотрения. Заявители получили лишь письма о невозможности принятия решения до завершения уголовного производства.

Почему суд не отменил «отказ»

Истцы просили суд отменить решение об отказе в назначении единовременной денежной помощи.

Однако во время рассмотрения дела суд установил, что такого решения ответчик фактически не принимал. Направленные заявителям письма лишь сообщали о невозможности принятия решения, но не являлись решениями комиссии, предусмотренными Инструкцией №383.

Именно поэтому суд отказал в удовлетворении требований об отмене решений об отказе и не мог обязать непосредственно выплатить единовременную денежную помощь, поскольку компетентный орган еще не осуществил надлежащего рассмотрения заявлений.

Суд вышел за пределы исковых требований

Вместе с тем суд воспользовался правом выйти за пределы заявленных исковых требований для эффективной защиты прав истцов.

Поскольку решения об отказе фактически не существовало, суд пришел к выводу, что нарушение заключалось в нерассмотрении заявлений в соответствии с установленной процедурой.

С учетом этого суд признал противоправным бездействие пограничного отряда относительно нерассмотрения заявлений членов семьи погибшего и обязал ответчика рассмотреть их в соответствии с требованиями Инструкции №383. В остальной части иска суд отказал.

Кроме того, суд взыскал в пользу истицы 968,96 грн судебного сбора.

Значение решения

Суд пришел к выводу, что даже при наличии незавершенного досудебного и служебного расследований ответчик должен был действовать способом, предусмотренным Инструкцией №383, а не ограничиваться письмом о невозможности принятия решения.

Таким образом, суд не решал вопрос о наличии или отсутствии у членов семьи права на единовременную денежную помощь и не оценивал основания для ее назначения. Предметом спора стало соблюдение процедуры рассмотрения заявлений, и именно бездействие органа, который не выполнил требования Инструкции №383, суд признал противоправным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ВСУ военные война судебная практика пограничники Государственная пограничная служба военнослужащие выплаты военным

Популярные новости

Военнослужащий умер от инфаркта — ТЦК заблокировал путь к 15 млн грн, но суд встал на сторону семьи

Военнослужащий умер от инфаркта — ТЦК заблокировал путь к 15 млн грн, но суд встал на сторону семьи

12:19, 20 июля 2026 11k
ДНК подтвердила отцовство погибшего военнослужащего, но его мать не согласилась с решением суда: что решила апелляция

ДНК подтвердила отцовство погибшего военнослужащего, но его мать не согласилась с решением суда: что решила апелляция

11:45, 21 июля 2026 6k
Пенсионный фонд не сможет требовать документы для назначения пенсии, если информация есть в государственных реестрах — закон

Пенсионный фонд не сможет требовать документы для назначения пенсии, если информация есть в государственных реестрах — закон

17:38, 20 июля 2026 7k
Лица, конфиденциально сотрудничавшие с разведкой и СБУ, могут получить статус УБД

Лица, конфиденциально сотрудничавшие с разведкой и СБУ, могут получить статус УБД

10:00, 21 июля 2026 4k
Обязательная доля в наследстве имеет приоритет перед завещанием: Верховный Суд признал недействительными свидетельства о праве на наследство

Обязательная доля в наследстве имеет приоритет перед завещанием: Верховный Суд признал недействительными свидетельства о праве на наследство

10:30, 21 июля 2026 4k
Имеет ли право оператор газораспределительной системы отключить газ во время спора о долге: решение суда

Имеет ли право оператор газораспределительной системы отключить газ во время спора о долге: решение суда

19:40, 20 июля 2026 5k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВС разрешил принудительное исполнение в Украине решения иностранного суда о взыскании задолженности по уплате алиментов

ВС разрешил принудительное исполнение в Украине решения иностранного суда о взыскании задолженности по уплате алиментов

Совет судей обратился к Президенту и Кабмину с требованием бюджетного обеспечения новых гарантий для судей

Совет судей призвал обеспечить реализацию закона о выплатах судейского вознаграждения, поскольку Минфин предлагает перенести финансирование новых гарантий судей на 2027 год.

Татьяна Бережная, вице-премьер-министр Украины по гуманитарной политике: путь от юридической практики к руководству Министерством культуры

Татьяна Бережная — юрист с опытом международной практики, которая перешла от экономической политики и рынка труда к управлению гуманитарной сферой.

Через 10 лет Украине понадобится почти 15 млн работников — в каких сферах ожидают наибольшего дефицита

Украина ищет баланс между преодолением кадрового дефицита, защитой внутреннего рынка труда и контролем за миграционными процессами.

Всеволод Ченцов — вице-премьер по вопросам евроинтеграции: полная биография и дипломатический путь

Всеволод Ченцов — дипломат, который представлял Украину в ЕС, Нидерландах и Международном суде ООН, теперь отвечает за европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]