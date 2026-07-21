ВС разрешил принудительное исполнение в Украине решения иностранного суда о взыскании задолженности по уплате алиментов

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вопрос признания и исполнения решений иностранных судов имеет практическое значение для дел с международным элементом, особенно в семейных спорах, касающихся алиментных обязательств.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда в постановлении от 15 июля 2026 года по делу № 638/6833/25 рассмотрел вопрос о предоставлении разрешения на принудительное исполнение в Украине решения суда Республики Узбекистан о взыскании задолженности по уплате алиментов.

Обстоятельства дела

Заявительница обратилась в украинский суд с ходатайством о предоставлении разрешения на принудительное исполнение на территории Украины решения Учкурганского межрайонного суда Республики Узбекистан, которым с должника были взысканы задолженность по уплате алиментов и неустойка.

Основанием для обращения стало то, что после завершения исполнительного производства в Узбекистане было установлено наличие у должника значительных доходов, которые не учитывались при принудительном исполнении решения о взыскании алиментов. В связи с этим образовалась значительная задолженность, для взыскания которой заявительница обратилась в суд Узбекистана.

Апелляционный суд Узбекистана отменил решение суда первой инстанции, однако Верховный Суд Республики Узбекистан отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение о взыскании задолженности и неустойки. Поскольку должник проживал в Украине, заявительница обратилась с ходатайством о признании и исполнении этого решения.

Суд первой инстанции в Украине отказал в удовлетворении ходатайства, посчитав, что отсутствует документ, подтверждающий надлежащее уведомление должника о рассмотрении дела иностранным судом.

Апелляционный суд пришел к противоположному выводу, установив, что к материалам дела были приложены справки суда Республики Узбекистан, телефонограммы, а также другие документы, подтверждавшие уведомление должника через его представителя.

Кроме того, еще во время рассмотрения дела по существу узбекский суд направлял судебное поручение в компетентный суд Украины для вручения процессуальных документов должнику, однако оно было возвращено в связи с его неявкой.

Апелляционный суд разрешил принудительное исполнение решения иностранного суда, а должник обжаловал это решение в Верховный Суд. Основным доводом кассационной жалобы было ненадлежащее уведомление должника о рассмотрении дела судом Узбекистана.

Позиция Верховного Суда

ВС напомнил, что частью первой статьи 81 Закона Украины «О международном частном праве» предусмотрено, что в Украине могут быть признаны и исполнены решения иностранных судов по делам, возникающим из гражданских, трудовых, семейных и хозяйственных правоотношений, приговоры иностранных судов по уголовным производствам в части, касающейся возмещения вреда и причиненных убытков, а также решения иностранных арбитражей и иных органов иностранных государств, к компетенции которых относится рассмотрение гражданских и хозяйственных дел, вступившие в законную силу, кроме случаев, предусмотренных частью второй этой статьи.

Условия признания и исполнения решения иностранного суда, подлежащего принудительному исполнению, определены статьей 462 ГПК Украины, согласно части первой которой решения иностранных судов (судов иностранных государств, иных компетентных органов иностранных государств, к компетенции которых относится рассмотрение гражданских дел) признаются и исполняются в Украине, если их признание и исполнение предусмотрены международным договором, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины, либо на основе принципа взаимности.

ВС указал, что при решении вопроса о предоставлении разрешения на принудительное исполнение решения суда Республики Узбекистан подлежит выяснению соблюдение положений именно Договора между Украиной и Республикой Узбекистан о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и семейным делам.

Суд отметил, что поскольку предметом рассмотрения судов было ходатайство о предоставлении разрешения на принудительное исполнение решения суда Республики Узбекистан по делу о взыскании с должника в пользу заявительницы задолженности по уплате алиментов, выяснению подлежит именно вопрос о том, принимал ли должник участие в рассмотрении указанного дела.

Следовательно, в данном случае подлежит установлению факт надлежащего уведомления должника о дате, времени и месте рассмотрения дела о взыскании задолженности по уплате алиментов.

ВС указал, что если документ, представленный в подтверждение вызова стороны в судебное заседание, не свидетельствует о том, каким образом и когда ей была вручена повестка, и сторона оспаривает этот факт, суд должен выяснить действительные обстоятельства вызова на основании иных доказательств, представленных сторонами, а при необходимости — истребовать из суда, вынесшего решение, и исследовать документы о вызове стороны, предусмотренные процессуальным законодательством, по которому рассматривалось дело.

Под «уведомлением о процессе» следует понимать именно извещение судом сторон о месте и времени рассмотрения дела, что свидетельствует об эффективном обеспечении сторонам «права на суд».

Суд отметил, что, установив факт надлежащего уведомления должника о судебном рассмотрении дела о взыскании с него алиментов через его представителя по доверенности, а также учитывая, что в содержании вступивших в законную силу решений судов Республики Узбекистан установлен факт надлежащего уведомления должника как ответчика о судебном рассмотрении спора, апелляционный суд обоснованно исходил из того, что должник имел реальную возможность быть выслушанным при рассмотрении дела и, более того, обжаловал решение суда первой инстанции в апелляционном порядке через своего представителя.

ВС указал, что с учетом апелляционного обжалования решения суда первой инстанции, а также наличия на территории Республики Узбекистан представителя по доверенности должник не был лишен возможности через разумные промежутки времени предпринимать меры, чтобы узнать о ходе известного ему судебного производства, на что, в частности, обращал внимание Европейский суд по правам человека в деле «Александр Шевченко против Украины».

Суд отметил, что ходатайство соответствовало требованиям статьи 466 ГПК Украины, к нему были приложены все необходимые документы, а основания для отказа, предусмотренные статьей 468 ГПК Украины и Договором между Украиной и Республикой Узбекистан о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и семейным делам, отсутствовали.

Поэтому апелляционный суд обоснованно предоставил разрешение на признание и принудительное исполнение в Украине решений судов Республики Узбекистан, а доводы кассационной жалобы фактически сводились к попытке должника уклониться от исполнения вступившего в законную силу решения иностранного суда.

Таким образом, Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а постановление апелляционного суда — без изменений, подтвердив возможность принудительного исполнения в Украине решения суда Республики Узбекистан о взыскании задолженности по уплате алиментов и неустойки.

Читайте также о другом деле, в котором мать получила 20 тысяч долларов в счет будущих алиментов, а затем подала иск о взыскании алиментов: ВС разъяснил, как следует поступать.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.