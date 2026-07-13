Мать получила 20 тысяч долларов в счет будущих алиментов, а потом подала на алименты: ВС разъяснил, что делать

Отец потребовал вернуть 20 000 долларов, которые передал матери ребенка по расписке в обмен на ее обязательство не обращаться в суд с требованиями о взыскании алиментов.

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Споры об алиментах остаются одной из самых распространенных категорий семейных дел. Однако конфликты, возникающие после договоренностей родителей о единовременной выплате денежных средств в счет будущего содержания ребенка, встречаются значительно реже и порождают сложные вопросы как семейного, так и гражданского процессуального права.

В постановлении от 2 июля 2026 года по делу № 589/3656/24 Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда не только рассмотрел этот семейный спор, но и разъяснил, как должен действовать апелляционный суд, если дело ошибочно было рассмотрено в порядке упрощенного искового производства.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованием взыскать с ответчицы 20 000 долларов США, ссылаясь на расписку от 20 сентября 2019 года.

Согласно расписке ответчица получила 20 000 долларов США при условии, что эти средства считаются уплаченными в счет содержания ребенка до достижения им 23-летнего возраста, и взяла на себя обязательство не обращаться в суд с требованиями о взыскании алиментов или иных средств на содержание ребенка. В случае нарушения этих условий она должна была вернуть полученные средства.

В 2023 году ответчица обратилась в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов, после чего суд выдал соответствующий приказ. Истец считал, что таким обращением были нарушены условия расписки, поэтому требовал возврата всей суммы.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, придя к выводу, что фактически стороны заключили договор об уплате алиментов, который не был нотариально удостоверен, а потому является ничтожным.

Апелляционный суд согласился с результатом рассмотрения спора, однако отменил решение в связи с существенным процессуальным нарушением, поскольку дело было ошибочно рассмотрено в порядке упрощенного искового производства. При этом апелляционный суд принял новое решение об отказе в иске, а не направил дело на новое рассмотрение. Именно такой процессуальный подход и стал предметом кассационного пересмотра.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что согласно пункту 5 части четвертой статьи 274 ГПК Украины в порядке упрощенного искового производства не могут рассматриваться дела по спорам, в которых цена иска превышает двести пятьдесят размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Суд отметил, что, обращаясь в суд с иском, отец ребенка просил взыскать с матери ребенка 20 000 долларов США, что по состоянию на день подачи иска составляло 824 500,00 грн.

В то же время указанная сумма превышала 250 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Указанное в совокупности дает основания для вывода, что дело не является малозначительным в силу прямого указания закона и не могло быть признано таковым.

ВС указал, что коллегия судей соглашается с выводами суда апелляционной инстанции о том, что цена иска по делу превышает двести пятьдесят размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть в соответствии с пунктом 5 части четвертой статьи 274 ГПК Украины дело не может рассматриваться в порядке упрощенного искового производства.

Суд отметил, что в соответствии с пунктом 7 части третьей статьи 376 ГПК Украины нарушение норм процессуального права является обязательным основанием для отмены судебного решения суда первой инстанции и принятия нового судебного решения, если суд рассмотрел в порядке упрощенного искового производства дело, которое подлежало рассмотрению по правилам общего искового производства.

ВС указал, что суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу об отмене решения горрайонного суда с принятием нового решения по делу.

При этом в силу содержания пункта 7 части третьей статьи 376 ГПК Украины апелляционный суд лишен возможности по результатам апелляционного пересмотра дела отменить судебное решение с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, что опровергает доводы кассационной жалобы о нарушении апелляционным судом норм процессуального права.

ВС также указал, что, установив, что суд первой инстанции ошибочно рассмотрел в порядке упрощенного искового производства дело, которое подлежало рассмотрению по правилам общего искового производства, апелляционный суд пришел к обоснованному выводу о наличии оснований для отмены судебного решения с принятием нового решения, поскольку именно такие полномочия суда апелляционной инстанции предусмотрены законодателем в содержании пункта 7 части третьей статьи 376 ГПК Украины.

Таким образом, Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения и согласился с решениями судов предыдущих инстанций.

Суд подтвердил, что дело с ценой иска свыше 250 прожиточных минимумов не может рассматриваться в порядке упрощенного искового производства.

В то же время Верховный Суд сформулировал важный процессуальный вывод о том, что если такое нарушение установлено при апелляционном пересмотре, апелляционный суд обязан отменить решение суда первой инстанции и принять новое решение, а не возвращать дело на новое рассмотрение.

Данная правовая позиция имеет практическое значение для единообразного применения пункта 7 части третьей статьи 376 ГПК Украины при апелляционном пересмотре гражданских дел.

Дополнительно читайте: как взыскать алименты с военнослужащего: что предусматривает законодательство и как работает механизм удержания.

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