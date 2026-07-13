Дочь унаследовала всю квартиру отца, но суд отдал половину его бывшей жене: в чем причина

После оформления наследства на всю квартиру между дочерью умершего и его бывшей женой возник спор: обе претендовали на жилье.

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Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений решение, которым было признано недействительным свидетельство о праве на наследство, выданное на всю квартиру дочери умершего. Суд исходил из того, что квартира была приобретена во время брака и оставалась объектом общей совместной собственности супругов, а брачный договор не изменил ее правовой режим. Следовательно, в состав наследства вошла лишь принадлежащая наследодателю 1/2 доля квартиры, а не все недвижимое имущество.

Обстоятельства дела

Истец состояла в браке с наследодателем с декабря 2012 года по сентябрь 2018 года. В марте 2016 года муж по нотариально удостоверенному договору купли-продажи приобрел квартиру, право собственности на которую было зарегистрировано на его имя. Имущество было приобретено во время брака с согласия жены.

За два месяца до расторжения брака супруги заключили брачный договор. В нем стороны согласовали, что имущество, которое будет приобретено во время брака и зарегистрировано на одного из них, будет считаться личной частной собственностью того из супругов, на чье имя оно приобретено и зарегистрировано.

После смерти мужчины его дочь получила свидетельство о праве на наследство на всю квартиру. В то же время бывшая жена еще в 2023 году получила свидетельство о праве собственности на 1/2 долю квартиры как на долю в общем имуществе супругов.

Законность этого свидетельства уже была предметом отдельного судебного спора. Решением Хмельницкого горрайонного суда, которое Верховный Суд постановлением от 19 марта 2025 года оставил в силе, было установлено, что квартира является объектом общей совместной собственности супругов, а брачный договор не содержит условий, которые изменяли бы правовой режим этой квартиры. Именно эти обстоятельства стали преюдициальными для нового спора.

Ссылаясь на указанные судебные решения, бывшая жена обратилась в суд с иском о признании недействительным свидетельства о праве на наследство, выданного на всю квартиру, и о признании за ней и наследницей права собственности по 1/2 доле квартиры.

Что решили суды

Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил иск.

Суд признал недействительным свидетельство о праве на наследство, выданное на всю квартиру, признал за сторонами право собственности по 1/2 доле квартиры и взыскал с ответчицы судебные расходы.

Наследница обжаловала это решение. В апелляционной жалобе она утверждала, что брачный договор изменил правовой режим всего имущества, приобретенного во время брака, в том числе квартиры, приобретенной в 2016 году. По ее мнению, после заключения договора квартира стала личной частной собственностью мужчины, а потому полностью вошла в состав наследства.

Также апеллянтка указывала, что суд первой инстанции неправильно применил выводы Верховного Суда, не учел другие положения брачного договора и безосновательно взыскал с нее расходы на профессиональную правовую помощь.

Выводы апелляционного суда

Хмельницкий апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

Коллегия судей отметила, что обстоятельства относительно правового режима спорной квартиры уже были установлены решением суда, вступившим в законную силу и оставленным без изменений Верховным Судом. В соответствии с положениями ГПК эти обстоятельства имеют преюдициальное значение и не подлежат повторному доказыванию в споре между теми же сторонами.

Суд обратил внимание, что Верховный Суд уже установил содержание брачного договора и пришел к выводу: его стороны определили правовой режим имущества, которое на момент заключения договора еще не было приобретено. В то же время договор не содержит положений, которые изменяли бы правовой режим имущества, приобретенного до его заключения, в частности спорной квартиры.

Таким образом, право бывшей жены на 1/2 долю квартиры уже было установлено решением суда, вступившим в законную силу. Поэтому в состав наследства после смерти мужчины вошла лишь принадлежащая ему 1/2 доля квартиры.

При таких обстоятельствах выданное наследнице свидетельство о праве на наследство на всю квартиру нарушало права сособственницы, поэтому суды обоснованно признали его недействительным и определили право собственности сторон по 1/2 доле квартиры.

Апелляционный суд также подчеркнул, что местный суд ошибочно указал в решении, что истец является наследницей умершего. В действительности наследницей является только дочь. Вместе с тем эта ошибка не повлияла на правильность разрешения спора, поскольку истец защищала свои права как сособственница квартиры, а не как наследница.

Отдельно суд отклонил доводы относительно расходов на профессиональную правовую помощь. Коллегия отметила по делу № 686/27146/25, что представитель ответчицы не заявлял ходатайство об их несоразмерности, поэтому оснований для их уменьшения не было.

В итоге апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, а также взыскал с наследницы в пользу истца 10 тыс. грн расходов на профессиональную правовую помощь, понесенных во время апелляционного рассмотрения дела.

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