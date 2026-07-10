СЗЧ во время войны: что заставляет военных покидать части и как за это наказывают суды — июльский дайджест

Где проходит граница между законом и реальной социальной справедливостью, когда мотивом СЗЧ (самовольного оставления части) становятся недействующие заключения ВВК или нежелание идти в штурмовые подразделения без надлежащей подготовки.

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Вопрос социальной справедливости и баланса между конституционным долгом защиты государства и обязательствами самой системы обеспечить воина — это одна из самых болезненных и сложных проблем военного времени. С одной стороны, национальная безопасность и стойкость фронта держатся на железной военной дисциплине и неотвратимости наказания за её нарушение. С другой стороны, за каждым сухим номером уголовного производства стоит живой человек со своим психофизическим истощением, травмами, а кое-где — и с системными просчетами военно-медицинского или командного управления.

Июль подтвердил формирование устоявшейся практики, при которой суды выносят приговоры с реальным сроком заключения, игнорируя просьбы об «условном» освобождении. От Стрия до Запорожья — судьи демонстрируют единый подход: статья 407 УК Украины в условиях военного положения не предусматривает компромиссов.

Плохое отношение командиров, проблемы со здоровьем, семейные обстоятельства или нежелание продолжать службу — именно такие причины чаще всего называют военнослужащие в делах о самовольном оставлении военной части. Анализ судебных решений за июль 2026 года показывает, какие аргументы учитывают суды, а какие не влияют на приговор после ужесточения уголовной ответственности в условиях военного положения.

С вступлением в силу изменений в УК Украины от 13 декабря 2022 года, суды фактически лишены возможности применять ст. 75 УК (освобождение от отбывания наказания с испытанием) к военнослужащим, совершившим преступления по статьям 407 и 408 в условиях военного положения.

«Нежелание быть штурмовиком»

Стрийский горрайонный суд Львовской области признал виновным военнослужащего в самовольном оставлении военной части и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Приговор по делу №456/7074/25 был вынесен 7 июля 2026 года.

Как установил суд, солдат был мобилизован в ноябре 2022 года, однако уже 18 декабря того же года самовольно оставил военную часть. Вне места службы он находился почти три года — до 4 декабря 2025 года, когда самостоятельно обратился в правоохранительные органы.

В судебном заседании обвиняемый объяснил, что не хотел проходить службу в должности штурмовика и намеревался перевестись в другую военную часть. В то же время суд установил, что с соответствующими рапортами или официальными обращениями к командованию он не обращался.

Также военнослужащий ссылался на проблемы со здоровьем, в частности на наличие металлической пластины в ноге. Однако, как указано в приговоре, военно-врачебная комиссия признала его годным к военной службе.

Оценив обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что оснований для освобождения осужденного от отбывания наказания с испытанием в соответствии со статьей 75 Уголовного кодекса Украины нет.

Дезертирство vs болезнь

Шевченковский районный суд Запорожья признал военнослужащего виновным в дезертирстве и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Приговор по делу №336/11508/24 был вынесен 8 июля 2026 года.

Суд установил, что после завершения лечения в медицинском учреждении солдат не вернулся к месту дислокации своего батальона. С 3 июля по 27 сентября 2024 года он отсутствовал на службе без уважительных причин. В военную часть военнослужащего доставили сотрудники Военной службы правопорядка.

В судебном заседании обвиняемый объяснил, что после дорожно-транспортного происшествия страдает эпилептическими припадками и потерей памяти. По его словам, после завершения лечения медицинские работники якобы посоветовали ему вернуться домой.

Однако суд учел заключение военно-врачебной комиссии, согласно которому военнослужащий был признан годным к прохождению службы. Суд пришел к выводу, что обвиняемый умышленно не вернулся к месту службы после лечения, а его доводы не опровергают состав уголовного правонарушения.

Страх перед наказанием

Индустриальный районный суд Харькова признал виновным военнослужащего в самовольном оставлении места службы и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Приговор по делу №644/4680/26 был вынесен 1 июля 2026 года.

Как установил суд, матрос 24 сентября 2025 года самовольно оставил место службы и не вернулся в военную часть. Вне места службы он находился до момента задержания правоохранителями.

В судебном заседании обвиняемый объяснил, что во время краткосрочного отпуска получил телефонный звонок из военной части, где ему сообщили, что он уже считается самовольно оставившим часть. По его словам, испугавшись возможного наказания, он решил не возвращаться к месту службы и уехал к семье в Черкасскую область.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что приведенные обстоятельства не могут оправдать длительное отсутствие на службе. При назначении наказания также была учтена служебная характеристика военнослужащего, согласно которой он был оценен посредственно и не соответствовал занимаемой должности.

СЗЧ и семейные ценности

Новокодакский районный суд города Днепра признал виновным военнослужащего в самовольном оставлении военной части и краже и назначил ему наказание в виде пяти лет и двух дней лишения свободы. Приговор по делу №205/5491/26 был вынесен 3 июля 2026 года.

Как установил суд, сержант самовольно оставил место службы 18 сентября 2022 года и не возвращался в военную часть более трех лет — до 8 апреля 2026 года.

В судебном заседании обвиняемый объяснил, что сначала покинул лечебное учреждение, чтобы присутствовать на похоронах погибшего товарища. После этого, по его словам, остался дома, где проживал с детьми и занимался личными делами, не вернувшись к месту прохождения службы.

Оценив собранные доказательства, суд пришел к выводу, что приведенные обстоятельства не являются основанием для освобождения от уголовной ответственности за самовольное оставление военной части.

Дезертирство из-за «отсутствия провизии»

Покровский районный суд города Кривого Рога признал военнослужащего виновным в дезертирстве и назначил ему наказание в виде пяти лет и двух месяцев лишения свободы. Приговор по делу №212/11638/25 был вынесен 7 июля 2026 года.

Как установил суд, солдат, проходивший службу в должности водителя механизированного взвода, 31 мая 2023 года самовольно оставил боевую позицию и не вернулся к месту службы.

В судебном заседании обвиняемый объяснил свой поступок отсутствием надлежащего обеспечения на позициях. По его словам, военнослужащие длительное время не получали провизии, а из-за проблем с позвоночником он не мог носить бронежилет. В то же время материалы дела свидетельствовали, что военно-врачебная комиссия признала его годным к прохождению военной службы.

Исследовав доказательства, суд пришел к выводу, что военнослужащий оставил место службы с намерением не возвращаться, а потому его действия правильно квалифицированы как дезертирство.

Провал попытки освобождения по ч. 5 ст. 401 УК

Александрийский горрайонный суд Кировоградской области признал виновным курсанта в самовольном оставлении военной части и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Приговор по делу №398/2514/26 был вынесен 6 июля 2026 года.

Как установил суд, курсант 28 октября 2025 года самовольно оставил территорию учебной военной части и не вернулся к месту прохождения службы.

В судебном заседании обвиняемый объяснил, что оставил службу по семейным обстоятельствам. Кроме того, он просил освободить его от уголовной ответственности на основании части пятой статьи 401 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает такую возможность в случае первого самовольного оставления военной части при наличии определенных законом условий, в частности согласия командира на дальнейшее прохождение службы.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что оснований для применения этой нормы нет, и отказал в удовлетворении соответствующего ходатайства.

Судебная практика июля доказывает, что государство в вопросах военных преступлений работает как отлаженный механизм, где интересы военной дисциплины всегда стоят выше личных обстоятельств бойца. Статья 407 УК Украины в большинстве случаев заканчивается реальными пятилетними сроками заключения, даже если военнослужащий сдался сам, искренне раскаялся и просит отправить его обратно в строй.

Однако является ли такой подход стратегически выигрышным для государства, ведущего длительную войну на истощение? Спойлер: нет.

Социальная справедливость рушится тогда, когда обязанность становится односторонней. Если государство карает воина за оставление позиций, оно должно с такой же системностью карать должностных лиц ВВК, которые мобилизуют людей с железными пластинами в ногах, и командиров, игнорирующих рапорты о ухудшении здоровья подчиненных.

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