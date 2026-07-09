В Раде работают над новыми правилами использования электронных доказательств в уголовном процессе

Вопрос использования электронных доказательств и материалов OSINT в уголовном производстве планируется урегулировать путем внесения изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины.

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В Верховной Раде состоялся круглый стол, посвященный использованию электронных доказательств, данных из открытых источников (OSINT) и реформе уголовного правосудия в Украине.

В мероприятии приняли участие народные депутаты, представители Верховного Суда, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, Офиса Генерального прокурора, Национальной полиции, а также международные эксперты Совета Европы.

Участники обсудили практику использования электронных доказательств и материалов, полученных из открытых источников, в работе правоохранительных органов, прокуратуры и судов. Особое внимание было уделено вопросам допустимости таких доказательств, их обработки, хранения, порядка предоставления и использования во время судебного разбирательства. Также был рассмотрен европейский опыт применения электронных доказательств при расследовании киберпреступлений.

Во время круглого стола сообщили, что при парламентском Комитете по вопросам правоохранительной деятельности создана рабочая группа, которая занимается подготовкой законодательных изменений относительно урегулирования порядка использования электронных (цифровых) доказательств и материалов OSINT-исследований.

Ожидается, что по результатам работы группы будет подготовлен законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины. Участники мероприятия подчеркнули, что совершенствование процедур использования электронных доказательств является одним из приоритетов в рамках реализации Дорожной карты по вопросам верховенства права.

Как писала «Судебно-юридическая газета», использование официальной электронной почты и цифровых доказательств в уголовном производстве продолжает формировать новые подходы к оценке допустимости доказательственной базы.

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