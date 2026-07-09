У Раді працюють над новими правилами використання електронних доказів у кримінальному процесі

Питання використання електронних доказів і матеріалів OSINT у кримінальному провадженні планують врегулювати шляхом внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України.

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У Верховній Раді відбувся круглий стіл, присвячений використанню електронних доказів, даних з відкритих джерел (OSINT) та реформі кримінального правосуддя в Україні.

У заході взяли участь народні депутати, представники Верховного Суду, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора, Національної поліції, а також міжнародні експерти Ради Європи.

Учасники обговорили практику використання електронних доказів і матеріалів, отриманих із відкритих джерел, у роботі правоохоронних органів, прокуратури та судів. Особливу увагу приділили питанням допустимості таких доказів, їх обробки, збереження, порядку надання та використання під час судового розгляду. Також було розглянуто європейський досвід застосування електронних доказів у розслідуванні кіберзлочинів.

Під час круглого столу повідомили, що при парламентському Комітеті з питань правоохоронної діяльності створено робочу групу, яка займається підготовкою законодавчих змін щодо врегулювання порядку використання електронних (цифрових) доказів і матеріалів OSINT-досліджень.

Очікується, що за результатами роботи групи буде підготовлено законопроєкт про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України. Учасники заходу наголосили, що вдосконалення процедур використання електронних доказів є одним із пріоритетів у межах реалізації Дорожньої карти з питань верховенства права.

Як писала «Судово-юридична газета», використання офіційної електронної пошти та цифрових доказів у кримінальному провадженні продовжує формувати нові підходи до оцінки допустимості доказової бази.

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