Власників приватних будинків можуть оштрафувати, якщо вони не прибирають територію за своїм парканом

Паркан не завжди означає кінець обов'язків: у багатьох громадах мешканці повинні утримувати в порядку прилеглу територію.

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Багато власників приватних будинків вважають, що їхні обов'язки закінчуються там, де проходить межа земельної ділянки або встановлений паркан. Однак українське законодавство та місцеві правила благоустрою часто покладають на мешканців обов'язок підтримувати порядок і на прилеглій території за межами власної ділянки. Ігнорування цих вимог може обернутися адміністративним штрафом.

Чому потрібно доглядати територію за парканом

Поширена думка, що смуга землі між парканом приватного будинку та дорогою або тротуаром автоматично перебуває у віданні комунальних служб. Насправді навіть якщо ця територія не входить до меж вашої земельної ділянки, це не означає, що обов'язок утримувати її в належному стані покладається виключно на органи місцевого самоврядування чи комунальні підприємства.

Правові засади благоустрою визначають Типові правила благоустрою території населеного пункту, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 листопада 2017 року № 310. На їхній основі кожна міська, селищна або сільська рада затверджує власні Правила благоустрою, які є обов'язковими для виконання всіма жителями відповідної територіальної громади.

Які обов'язки мають власники приватних будинків

У більшості громад місцеві Правила благоустрою покладають на власників або користувачів приватних будинків обов'язок утримувати в належному стані прилеглу територію.

Зокрема, вони повинні:

прибирати сміття;

косити траву та бур'яни;

доглядати за зеленими насадженнями;

прибирати сніг і лід у зимовий період;

не допускати захаращення території.

Яку саме територію необхідно утримувати

Конкретний обсяг обов'язків визначають Правила благоустрою, затверджені місцевою радою.

У багатьох територіальних громадах передбачено, що власник або користувач приватного будинку має доглядати територію від межі своєї земельної ділянки до проїжджої частини вулиці, але не більше ніж 20 метрів, якщо місцевими правилами не встановлено інший порядок.

Таким чином, наявність паркану не означає, що саме на ньому закінчуються обов'язки щодо благоустрою прилеглої території.

Який штраф передбачено за порушення

За порушення Правил благоустрою населених пунктів передбачена адміністративна відповідальність за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає штраф:

для громадян — від 340 до 1360 гривень;

для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців — від 850 до 1700 гривень.

Водночас перед тим як оцінювати свої обов'язки, власникам приватних будинків варто ознайомитися з Правилами благоустрою саме своєї територіальної громади, оскільки вони можуть встановлювати конкретні межі прилеглої території та особливості її утримання.

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