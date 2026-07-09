Владельцев частных домов могут оштрафовать, если они не убирают территорию за своим забором

Забор не всегда означает конец обязанностей: во многих громадах жители обязаны содержать в порядке прилегающую территорию.

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Многие владельцы частных домов считают, что их обязанности заканчиваются там, где проходит граница земельного участка или установлен забор. Однако украинское законодательство и местные Правила благоустройства нередко возлагают на жителей обязанность поддерживать порядок и на прилегающей территории за пределами собственного участка. Игнорирование этих требований может обернуться административным штрафом.

Почему нужно ухаживать за территорией за забором

Распространено мнение, что полоса земли между забором частного дома и дорогой или тротуаром автоматически находится в ведении коммунальных служб. На самом деле даже если эта территория не входит в границы вашего земельного участка, это не означает, что обязанность содержать ее в надлежащем состоянии возлагается исключительно на органы местного самоуправления или коммунальные предприятия.

Правовые основы благоустройства определяют Типовые правила благоустройства территории населенного пункта, утвержденные приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 27 ноября 2017 года № 310. На их основе каждый городской, поселковый или сельский совет утверждает собственные Правила благоустройства, которые являются обязательными для выполнения всеми жителями соответствующей территориальной громады.

Какие обязанности имеют владельцы частных домов

В большинстве громад местные Правила благоустройства возлагают на владельцев или пользователей частных домов обязанность содержать в надлежащем состоянии прилегающую территорию.

В частности, они обязаны:

убирать мусор;

косить траву и сорняки;

ухаживать за зелеными насаждениями;

убирать снег и лед в зимний период;

не допускать захламления территории.

Какую именно территорию необходимо содержать

Конкретный объем обязанностей определяют Правила благоустройства, утвержденные местным советом.

Во многих территориальных громадах предусмотрено, что владелец или пользователь частного дома обязан ухаживать за территорией от границы своего земельного участка до проезжей части улицы, но не более чем 20 метров, если местными правилами не установлен иной порядок.

Таким образом, наличие забора не означает, что именно на нем заканчиваются обязанности по благоустройству прилегающей территории.

Какой штраф предусмотрен за нарушение

За нарушение Правил благоустройства населенных пунктов предусмотрена административная ответственность по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает штраф:

для граждан — от 340 до 1360 гривен;

для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей — от 850 до 1700 гривен.

Вместе с тем, прежде чем оценивать свои обязанности, владельцам частных домов стоит ознакомиться с Правилами благоустройства именно своей территориальной громады, поскольку они могут устанавливать конкретные границы прилегающей территории и особенности ее содержания.

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