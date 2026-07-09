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КСУ проверяет на соответствие Конституции норму об изменении цены товара до 10% в публичных закупках

15:07, 9 июля 2026
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Второй сенат Конституционного Суда Украины рассматривает конституционность положения Закона «О публичных закупках», предусматривающего возможность увеличения цены за единицу товара до 10% в случае колебания рыночных цен.
КСУ проверяет на соответствие Конституции норму об изменении цены товара до 10% в публичных закупках
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Конституционный Суд сообщил, что Второй сенат КСУ 8 июля в открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал объединенное в одно конституционное производство дело по конституционным жалобам Общества с ограниченной ответственностью «Промгаз Сити», Общества с ограниченной ответственностью «Львивэнергосбыт» и Общества с ограниченной ответственностью «УКР ГАЗ РЕСУРС» относительно конституционности пункта 2 части пятой статьи 41 Закона Украины «О публичных закупках» от 25 декабря 2015 года № 922–VIII с изменениями.

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Оспариваемыми положениями Закона определено, что существенные условия договора о закупке не могут изменяться после его подписания до полного исполнения обязательств сторонами, кроме случаев, в частности, «увеличения цены за единицу товара до 10 процентов пропорционально увеличению цены такого товара на рынке в случае колебания цены такого товара на рынке при условии, что такое изменение не приведет к увеличению суммы, определенной в договоре о закупке, — не чаще чем один раз в 90 дней с момента подписания договора о закупке/внесения изменений в такой договор относительно увеличения цены за единицу товара. Ограничение по срокам изменения цены за единицу товара не применяется в случаях изменения условий договора о закупке бензина и дизельного топлива, природного газа и электрической энергии».

Судьи-докладчики по этому делу Виктор Городовенко и Галина Юровская проинформировали о содержании конституционных жалоб, ходе рассмотрения соответствующих дел в судах системы судоустройства и обосновании заявителей.

Позиция ООО «Промгаз Сити»

Как отметил судья-докладчик Виктор Городовенко, ООО «Промгаз Сити» в конституционной жалобе указывает, что пункт 2 части пятой статьи 41 Закона «в его фактическом нормативном значении формирует такую модель правового регулирования, при которой правомерная хозяйственная деятельность может быть поставлена под сомнение с обратным действием во времени, экономический результат такой деятельности — принудительно изъят, а субъект хозяйствования лишен возможности предусмотреть такие последствия или избежать их. При таких условиях право собственности и свобода предпринимательской деятельности утрачивают свой реальный смысл и приобретают формальный характер, что свидетельствует о несовместимости оспариваемого положения с конституционной моделью верховенства права и исключает возможность его применения способом, который соответствовал бы Конституции Украины».

Заявитель считает, что применение оспариваемого положения приводит к нарушению права на предпринимательскую деятельность «в части обеспечения реальной возможности ее осуществления на принципах экономической самостоятельности»; права собственности «в части свободного распоряжения имуществом и контроля над экономическими последствиями его использования», а также «гарантии равенства субъектов права собственности перед законом <…> в части обеспечения равных условий реализации имущественных прав». Обосновывая свою позицию, ООО «Промгаз Сити» отмечает, что пункт 2 части пятой статьи 41 Закона, в частности, не соответствует «требованиям принципа верховенства права <…>, поскольку не обеспечивает надлежащего уровня юридической определенности, допускает формирование содержания правового регулирования вне пределов закона, вызывает неоправданное расширение дискреции правоприменительных органов и создает условия для произвольного вмешательства в сферу имущественных прав субъектов хозяйствования».

Позиции ООО «Львивэнергосбыт» и «УКР ГАЗ РЕСУРС»

Судья-докладчик Галина Юровская отметила, что, по мнению ООО «Львивэнергосбыт», «лимит на увеличение цены в публичных закупках может привести к невозможности исполнения добросовестными поставщиками договоров о закупке, невозможности своевременного расчета за приобретаемую электроэнергию на рынке электроэнергии, взысканию штрафов, пени, инфляционных начислений, 3% годовых за несвоевременную оплату электроэнергии на рынке, за несвоевременную оплату услуг НЭК «Укрэнерго» по передаче электрической энергии, применению потребителями — бюджетными учреждениями санкций к поставщикам, предусмотренных договорами о закупке электроэнергии за нарушение поставщиками обязательств по договорам. А следовательно, наличие такого ограничения может привести к банкротству многих добросовестных поставщиков, что уничтожает предпринимательство в сфере поставки электрической энергии».

В ООО «УКР ГАЗ РЕСУРС» подчеркивают, что оспариваемые положения Закона, примененные в окончательном судебном решении, свидетельствуют о трансформации закупочных споров и хозяйственных отношений в сферу уголовного преследования именно из-за неопределенности законодательной модели регулирования изменения существенных условий договора.

Судья также сообщила, что на рассмотрении Суда находится еще одно дело, в котором предметом конституционного контроля являются те же положения Закона, поэтому вопрос о дальнейшем объединении этих конституционных производств будет рассмотрен Судом дополнительно.

Галина Юровская отметила, что в настоящее время направлены запросы в органы государственной власти и научные учреждения по вопросам, поднятым в конституционных жалобах. О содержании высказанных позиций судей будет сообщено во время закрытой части пленарного заседания.

Исследовав материалы дела, Второй сенат перешел к закрытой части пленарного заседания.

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суд КСУ Украина публичные закупки цены

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