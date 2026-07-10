От зарплат до судов: где украинцы чаще всего сталкиваются с гендерной дискриминацией

Гендерный мейнстриминг на пути в ЕС: каждое решение государства должно учитывать принцип гендерного равенства.

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Состоялась первая координационная встреча с заместителями председателей областных военных администраций по вопросам европейской интеграции и уполномоченными лицами по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, в ходе которой обсудили интеграцию принципов гендерного мейнстриминга в региональную политику, выполнение евроинтеграционных обязательств Украины и практические механизмы обеспечения равных прав женщин и мужчин.

Если раньше вопрос гендерного равенства преимущественно рассматривался как отдельное направление социальной политики, то сегодня он все больше становится сквозным принципом формирования государственных решений, что соответствует стандартам Европейского Союза и международным обязательствам Украины.

Практическое значение этой темы значительно шире вопроса представительства женщин или мужчин во власти. Гендерное равенство непосредственно влияет на доступ к труду, равную оплату труда, возможности карьерного роста, участие в принятии государственных решений, доступ к правосудию, защиту от дискриминации и насилия по признаку пола.

В условиях военного положения дополнительное значение приобретают вопросы прохождения военной службы, социальной защиты военнослужащих, ветеранов и членов их семей, где также необходимо обеспечивать баланс между конституционным принципом равенства и особенностями правового режима военного положения.

Конституционные гарантии и законодательное регулирование гендерного равенства

Конституционной основой обеспечения гендерного равенства являются статьи 21, 24 и 43 Конституции Украины. Статья 21 провозглашает, что все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Согласно статье 24 граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом, а привилегии или ограничения по признаку пола не допускаются.

При этом Конституция отдельно возлагает на государство обязанность обеспечивать равенство прав женщины и мужчины путем предоставления равных возможностей в общественно-политической, культурной деятельности, образовании, труде и вознаграждении за него, а также создания условий для совмещения профессиональной деятельности с семейными обязанностями.

Специальным законом в этой сфере является Закон Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин». Он определяет принцип равенства как равный правовой статус женщин и мужчин и равные возможности для его реализации. Закон также закрепляет понятия дискриминации по признаку пола, позитивных действий и гендерного мейнстриминга, который предусматривает учет гендерного компонента при формировании и реализации государственной политики.

Параллельно действует Закон Украины «Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине», который устанавливает общие механизмы защиты от дискриминации, в том числе по признаку пола, а также определяет формы прямой и косвенной дискриминации, притеснения и подстрекательства к дискриминации.

Особое значение имеют положения Кодекса законов о труде Украины, Закона Украины «Об оплате труда», Закона Украины «О государственной службе», Закона Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию».

Какие международные стандарты действуют для Украины

Украина также взяла на себя значительный объем международных обязательств. Прежде всего это Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, которая требует от государств обеспечивать фактическое равенство, а не только формальное провозглашение одинаковых прав.

В то же время Конвенция о защите прав человека и основных свобод гарантирует запрет дискриминации через статью 14 и Протокол № 12, который распространяет принцип недискриминации на реализацию любых прав, гарантированных законом.

Для Украины вопрос гендерного равенства приобрел дополнительное значение в связи со статусом государства-кандидата на вступление в Европейский Союз. Одной из фундаментальных ценностей ЕС согласно статье 2 Договора о Европейском Союзе являются равенство и уважение прав человека. Именно поэтому в ходе переговорного процесса Украина должна не только гармонизировать законодательство с acquis ЕС, но и обеспечить его практическое применение на всех уровнях власти.

Гендерный мейнстриминг как новый подход к формированию государственной политики

Гендерный мейнстриминг предусматривает учет принципа равенства женщин и мужчин при разработке, реализации и оценке государственной политики во всех сферах. Именно такой подход сегодня рассматривается как один из ключевых инструментов выполнения Украиной евроинтеграционных обязательств.

Интеграция гендерного компонента в государственную политику уже не рассматривается как отдельное направление деятельности органов власти. В соответствии с европейским подходом принцип равенства должен учитываться при подготовке региональных стратегий развития, бюджетном планировании, реализации социальных программ, восстановлении территорий и других управленческих решений.

Что показывает официальная статистика относительно гендерного неравенства

Несмотря на значительное развитие законодательства, официальная статистика свидетельствует, что проблема остается актуальной. Государственная служба статистики Украины ведет отдельное направление статистического мониторинга гендерного равенства, которое охватывает показатели занятости, оплаты труда, представительства во власти, предпринимательства, образования, насилия, баланса между профессиональной и семейной жизнью и другие индикаторы.

По данным Государственной службы статистики Украины, в I квартале 2026 года среднемесячная заработная плата составила 28 885 грн, в частности 33 798 грн у мужчин и 24 791 грн у женщин.

Таким образом, заработная плата женщин составляла около 73 % от заработной платы мужчин. Наибольший гендерный разрыв в оплате труда зафиксирован в сферах искусства, спорта, развлечений и отдыха (47,1 %), финансовой и страховой деятельности (38,7 %), а также информации и телекоммуникаций (37,8 %).

В то же время международные показатели свидетельствуют о постепенном прогрессе Украины в сфере гендерного равенства. Согласно Global Gender Gap Report 2025, подготовленному Всемирным экономическим форумом, Украина заняла 62 место среди 148 государств с показателем гендерного паритета 73 %.

Наилучшие результаты Украина демонстрирует в сфере образования и здравоохранения, тогда как наибольшие вызовы сохраняются в сферах экономического участия и возможностей, а также политического представительства женщин.

Какие подходы сформировал Верховный Суд

Важную роль в формировании подходов к применению антидискриминационного законодательства играет постановление БП ВС от 1 апреля 2020 года по делу № 804/2823/16. Суд, опираясь на практику ЕСПЧ, отметил, что дискриминация имеет место лишь тогда, когда менее благоприятное отношение к лицу обусловлено защищенным законом признаком, в частности полом, и не имеет объективного и разумного оправдания. Суд также подчеркнул, что принцип равенства, закрепленный в статье 24 Конституции Украины, подлежит применению и при разрешении трудовых споров.

В то же время практика ВС свидетельствует, что не каждое ухудшение условий труда или конфликт с работодателем является проявлением дискриминации либо моббинга.

Так, в постановлении от 10 июля 2024 года по делу № 296/8997/23 ВС подтвердил, что для установления факта дискриминации необходимо доказать менее благоприятное отношение к лицу именно по защищенному законом признаку. Суд подчеркнул, что различное отношение является дискриминационным лишь при отсутствии объективного и разумного оправдания, а одних лишь предположений или несогласия с действиями работодателя недостаточно для установления факта дискриминации.

В деле № 756/12586/24 ВС также указал, что изменение рабочего места, должности либо размера оплаты труда, осуществленное в соответствии с требованиями трудового законодательства, само по себе не свидетельствует о моббинге. Суд также подчеркнул, что факт дискриминации может быть установлен лишь тогда, когда различное отношение к работнику обусловлено его защищенным признаком, а доказывание не может основываться на предположениях.

Какие стандарты сформировал ЕСПЧ

Важную роль в формировании украинской практики играют решения Европейского суда по правам человека. В деле Opuz v. Turkey Суд признал, что систематическое бездействие государства в отношении домашнего насилия может представлять собой дискриминацию по признаку пола и нарушать статью 14 Конвенции в сочетании со статьями 2 и 3.

В кейсе Konstantin Markin v. Russia ЕСПЧ подчеркнул, что гендерные стереотипы не могут оправдывать различный объем социальных прав для мужчин и женщин. Ограничение права военнослужащего-мужчины на получение отпуска по уходу за ребенком было признано дискриминационным.

В деле Carvalho Pinto de Sousa Morais v. Portugal Суд подчеркнул, что судебные решения не могут основываться на предвзятых представлениях о социальной роли женщин, поскольку такие стереотипы противоречат принципу равенства.

Сформированные ЕСПЧ стандарты все чаще используются украинскими судами при применении положений Конституции Украины, Конвенции и национального антидискриминационного законодательства.

Таким образом, несмотря на развитую нормативную базу, в правоприменении в настоящее время сохраняются серьезные вызовы.

Именно поэтому гендерный мейнстриминг, о котором сегодня говорит Правительство в контексте европейской интеграции, не является формальным требованием. Это необходимое условие реализации конституционного принципа равенства, выполнения Украиной обязательств на пути к членству в ЕС и эффективной защиты прав человека.

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