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ВККС утвердила новые формы деклараций добропорядочности и родственных связей судей – документы

14:54, 9 июля 2026
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Судьи должны заполнять новые формы деклараций добродетели и родственных связей.
ВККС утвердила новые формы деклараций добропорядочности и родственных связей судей – документы
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины утвердила новые формы деклараций добропорядочности и родственных связей для кандидатов на должности судей и судей.

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Заполнение и подача деклараций на официальном вебсайте Комиссии возможны с 9 июля 2026 года по этой ссылке.

Кроме того, ВККС утвердила новые правила заполнения и подачи этих деклараций.

Как отметили в Комиссии, изменения связаны с вступлением в силу Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и Закон Украины «О Высшем совете правосудия» относительно усовершенствования деклараций добропорядочности судьи и родственных связей судьи».

В связи с этим ВККС внесла соответствующие изменения в собственные нормативно-правовые акты, в частности в Регламент Комиссии.

Этими изменениями усовершенствован порядок проведения проверки деклараций добропорядочности и родственных связей судьи, обеспечены определенность, прозрачность этой проверки и процессуальные гарантии.

Как изменится проверка деклараций

В ВККС обращают внимание, что непредоставление, умышленное или вследствие грубой небрежности несвоевременное представление судьей декларации добропорядочности и родственных связей судьи либо декларирование в ней заведомо недостоверных (в частности неполных) сведений или утверждений влекут дисциплинарную ответственность.

Проверка деклараций осуществляется Высшей квалификационной комиссией судей Украины в соответствии с Регламентом Комиссии.

Основными новеллами обновленного порядка проведения проверки деклараций являются:

  • принятие Комиссией решений в два этапа: о проведении проверки или об отказе в ее проведении; по результатам проверки;
  • определение оснований для отказа в проведении проверки;
  • установление четких процессуальных сроков: до одного месяца — для решения вопроса о проведении или отказе в проведении проверки; до шести месяцев — для осуществления проверки;
  • определение предмета проверки: достоверность и полнота сведений (утверждений), указанных в декларации; факт ее непредставления или несвоевременного представления;
  • установление требований к сообщениям о возможном непредставлении или несвоевременном представлении декларации, а также о возможной недостоверности или неполноте сведений или утверждений, изложенных в ней;
  • закрепление процессуальных прав судьи во время проведения проверки, в частности права на обжалование решений Комиссии.

Также Комиссия сообщила, что сообщения о возможном непредставлении или несвоевременном представлении декларации, а также о возможной недостоверности или неполноте сведений или утверждений, изложенных в ней, направленные в ВККС до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и Закон Украины «О Высшем совете правосудия» относительно усовершенствования деклараций добропорядочности судьи и родственных связей судьи» и не рассмотренные на день вступления им в силу, подлежат проверке по правилам, определенным этим Законом.

По таким сообщениям ВККС должна принять решение о проведении проверки или об отказе в ее проведении до 1 октября 2026 года.

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