Удержание алиментов с «боевых» выплат военнослужащих предлагают отменить

Предлагается оставить алименты только с основного денежного обеспечения, исключив из удержаний «боевые» выплаты.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Порядок удержания алиментов с «боевых» выплат военнослужащих предлагают изменить. Речь идет о дополнительном вознаграждении, которое военные получают за непосредственное участие в боевых действиях и выполнение задач в условиях повышенного риска. Инициатор обращения к правительству считает, что такие средства являются компенсацией за опасность для жизни и особые условия службы, поэтому алименты должны взыскиваться только с основного денежного обеспечения военнослужащего.

Почему предлагают изменить порядок удержания алиментов

Постановлением Кабинета Министров №1263 от 11 ноября 2022 года было предусмотрено удержание алиментов не только с денежного обеспечения военнослужащих, но и с дополнительных «боевых» выплат.

По мнению инициатора петиции №41/010293-26эп, такое решение требует пересмотра.

Как отмечается, военнослужащие проходят службу, а не выполняют обычную оплачиваемую работу. Кроме того, многие из них были мобилизованы с официальных мест работы, где они получали легальную заработную плату, уплачивали налоги и алименты.

Какие аргументы приведены в обращении

В обращении подчеркивается, что дополнительные «боевые» выплаты являются вознаграждением за риск для жизни, длительное пребывание вдали от семьи, службу в сложных условиях и выполнение боевых задач по защите Украины.

Также отмечается, что именно за счет этих средств военнослужащие часто обеспечивают себя необходимыми вещами — покупают одежду, амуницию, бытовую технику, ремонтируют автомобили и технику. Кроме того, по словам инициатора обращения, военные регулярно сдают средства на нужды своих подразделений.

Отдельно в обращении приведена ссылка на положения Семейного кодекса Украины о равном участии родителей в воспитании и материальном обеспечении ребенка. По мнению автора, в отдельных случаях размер алиментов значительно превышает доходы второго из родителей, а полученные средства не всегда используются исключительно на нужды ребенка.

Также отмечается, что дети военнослужащих, имеющих статус участника боевых действий, пользуются рядом государственных льгот, в частности в отношении питания и посещения кружков, что, по мнению инициатора обращения, уменьшает финансовую нагрузку на того из родителей, с кем проживает ребенок.

Что предлагают изменить

В обращении подчеркивается, что речь не идет об отмене алиментов или отказе от обязанности содержать детей.

Вместо этого предлагается отменить удержание алиментов с «боевых» выплат и осуществлять их только с основного денежного обеспечения военнослужащих.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.