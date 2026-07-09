Відрахування аліментів із «бойових» виплат військовослужбовців пропонують скасувати

Пропонується залишити аліменти лише з основного грошового забезпечення, виключивши з відрахувань «бойові» виплати.

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Порядок утримання аліментів із «бойових» виплат військовослужбовців пропонують змінити. Йдеться про додаткову винагороду, яку військові отримують за безпосередню участь у бойових діях та виконання завдань в умовах підвищеного ризику. Ініціатор звернення до уряду вважає, що такі кошти є компенсацією за небезпеку для життя та особливі умови служби, а тому аліменти мають стягуватися лише з основного грошового забезпечення військовослужбовця.

Чому пропонують змінити порядок відрахування аліментів

Постановою Кабінету Міністрів №1263 від 11 листопада 2022 року було передбачено утримання аліментів не лише з грошового забезпечення військовослужбовців, а й із додаткових «бойових» виплат.

На думку ініціатора петиції №41/010293-26еп, таке рішення потребує перегляду.

Як зазначається, військовослужбовці проходять службу, а не виконують звичайну оплачувану роботу. Крім того, багато з них були мобілізовані з офіційних місць роботи, де вони отримували легальну заробітну плату, сплачували податки та аліменти.

Які аргументи наведено у зверненні

У зверненні наголошується, що додаткові «бойові» виплати є винагородою за ризик для життя, тривале перебування далеко від родини, службу у складних умовах та виконання бойових завдань із захисту України.

Також зазначається, що саме за рахунок цих коштів військовослужбовці часто забезпечують себе необхідними речами — купують одяг, амуніцію, побутову техніку, ремонтують автомобілі та техніку. Крім того, за словами ініціатора звернення, військові регулярно здають кошти на потреби своїх підрозділів.

Окремо у зверненні наведено посилання на положення Сімейного кодексу України про рівну участь батьків у вихованні та матеріальному забезпеченні дитини. На думку автора, в окремих випадках розмір аліментів значно перевищує доходи другого з батьків, а отримані кошти не завжди використовуються виключно на потреби дитини.

Також зазначається, що діти військовослужбовців, які мають статус учасника бойових дій, користуються низкою державних пільг, зокрема щодо харчування та відвідування гуртків, що, на думку ініціатора звернення, зменшує фінансове навантаження на того з батьків, з ким проживає дитина.

Що пропонують змінити

У зверненні наголошується, що не йдеться про скасування аліментів або відмову від обов'язку утримувати дітей.

Натомість пропонується скасувати відрахування аліментів із «бойових» виплат та здійснювати їх лише з основного грошового забезпечення військовослужбовців.

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