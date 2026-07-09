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У Львові у сутичці з ТЦК та поліцією брали участь близько 200 цивільних осіб – ОГП

14:37, 9 липня 2026
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Наразі відкрито два кримінальні провадження.
У Львові у сутичці з ТЦК та поліцією брали участь близько 200 цивільних осіб – ОГП
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У Львові правоохоронці розпочали розслідування інциденту за участі військовослужбовців Збройних Сил України, працівників поліції та близько 200 цивільних осіб.

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Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, провадження відкрито за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури міста Львова та Львівської обласної прокуратури.

Наразі відкрито два кримінальні провадження за фактами перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період та насильства щодо працівника правоохоронного органу. Кваліфікація: ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 345 КК України.

За даними слідства, 8 липня 2026 року у Львові на проспекті Червоної Калини група осіб заблокувала автомобіль військовослужбовців Сихівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, пошкодила його та перекинула.

Зазначається, що штовханина та агресивні дії щодо представників ЗСУ продовжувалися також у ніч на 9 липня.

Для припинення протиправних дій та стабілізації ситуації на місце події прибули працівники поліції. Під час спроб правоохоронців врегулювати ситуацію окремі учасники події чинили опір.

За інформацією прокуратури, один з активних учасників напав на заступника начальника одного з районних управлінь поліції Львова. Правоохоронець отримав численні тілесні ушкодження та травми голови.

В ОГП повідомили, що наразі жодну особу не затримано. Правоохоронці проводять слідчі дії, встановлюють осіб, причетних до протиправних дій.

Раніше керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що очікує від правоохоронних органів належної оцінки подій у Львові, де стався конфлікт між військовослужбовцями ТЦК та групою людей.

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ОГП поліція Львів воєнний стан ТЦК мобілізація ВЛК військовозобов'язаний

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