Кирило Буданов очікує справедливої реакції правоохоронців на напад на працівників ТЦК у Львові

Керівник ОП Буданов відреагував на напад на працівників ТЦК у Львові та закликав до справедливої реакції правоохоронців.

Фото: Суспільне/Грицан Ірина

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Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що очікує від правоохоронних органів належної оцінки подій у Львові, де стався конфлікт між військовослужбовцями ТЦК та групою людей.

«Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та бʼєте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас», — зазначив Буданов.

За його словами, реакція правоохоронців на інцидент має бути справедливою.

«Очікую справедливої реакції від правоохоронних органів на події у Львові», — наголосив керівник ГУР.

Що сталося у Львові

Увечері 8 липня у Львові сталася сутичка між військовослужбовцями ТЦК та групою людей. За інформацією військових, громадяни заблокували службовий автомобіль, пошкодили його, а згодом перекинули транспортний засіб.

У Міністерстві оборони України заявили, що напад на військовослужбовців є неприпустимим.

«Позиція Міноборони послідовна — перед законом рівні всі. Відповідальність має наступати у будь-якому з випадків насильства та агресії», — заявили у відомстві.

Там наголосили, що єдиним, хто отримує вигоду від подібних ситуацій, є ворог, а мобілізація залишається необхідною складовою захисту України.

«Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення і цей процес триває», — додали у Міноборони.

У відомстві також закликали правоохоронців надати належну оцінку ситуації та встановити осіб, причетних до правопорушень.

Версія ТЦК

У Львівському обласному ТЦК та СП повідомили, що інцидент стався близько 21:30 на вулиці Червоної Калини під час заходів оповіщення спільно з представниками Національної поліції.

За даними військових, під час перевірки документів у одного з громадян встановили факт порушення правил військового обліку з 12 червня 2026 року. Чоловіка доставили до ТЦК та СП, а наразі він направлений для проходження військово-лікарської комісії.

Водночас, як зазначили у ТЦК, інша група оповіщення залишилася на місці події, де її оточили невідомі особи.

«Ця група оточила службовий транспорт військовослужбовців, поводилась агресивно, суттєво пошкодила та, зрештою, перекинула службовий автомобіль», — повідомили у ТЦК.

У відомстві додали, що на місці працює поліція, а всім учасникам події буде надана правова оцінка.

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