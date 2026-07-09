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Кирило Буданов очікує справедливої реакції правоохоронців на напад на працівників ТЦК у Львові

12:11, 9 липня 2026
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Керівник ОП Буданов відреагував на напад на працівників ТЦК у Львові та закликав до справедливої реакції правоохоронців.
Кирило Буданов очікує справедливої реакції правоохоронців на напад на працівників ТЦК у Львові
Фото: Суспільне/Грицан Ірина
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Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що очікує від правоохоронних органів належної оцінки подій у Львові, де стався конфлікт між військовослужбовцями ТЦК та групою людей.

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«Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та бʼєте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас», — зазначив Буданов.

За його словами, реакція правоохоронців на інцидент має бути справедливою.

«Очікую справедливої реакції від правоохоронних органів на події у Львові», — наголосив керівник ГУР.

Що сталося у Львові

Увечері 8 липня у Львові сталася сутичка між військовослужбовцями ТЦК та групою людей. За інформацією військових, громадяни заблокували службовий автомобіль, пошкодили його, а згодом перекинули транспортний засіб.

У Міністерстві оборони України заявили, що напад на військовослужбовців є неприпустимим.

«Позиція Міноборони послідовна — перед законом рівні всі. Відповідальність має наступати у будь-якому з випадків насильства та агресії», — заявили у відомстві.

Там наголосили, що єдиним, хто отримує вигоду від подібних ситуацій, є ворог, а мобілізація залишається необхідною складовою захисту України.

«Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення і цей процес триває», — додали у Міноборони.

У відомстві також закликали правоохоронців надати належну оцінку ситуації та встановити осіб, причетних до правопорушень.

Версія ТЦК

У Львівському обласному ТЦК та СП повідомили, що інцидент стався близько 21:30 на вулиці Червоної Калини під час заходів оповіщення спільно з представниками Національної поліції.

За даними військових, під час перевірки документів у одного з громадян встановили факт порушення правил військового обліку з 12 червня 2026 року. Чоловіка доставили до ТЦК та СП, а наразі він направлений для проходження військово-лікарської комісії.

Водночас, як зазначили у ТЦК, інша група оповіщення залишилася на місці події, де її оточили невідомі особи.

«Ця група оточила службовий транспорт військовослужбовців, поводилась агресивно, суттєво пошкодила та, зрештою, перекинула службовий автомобіль», — повідомили у ТЦК.

У відомстві додали, що на місці працює поліція, а всім учасникам події буде надана правова оцінка.

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Львів Кирило Буданов ТЦК міноборони мобілізація ВЛК військовозобов'язаний

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